“El peor momento de mi vida": Cazzu revela advertencia del abogado de Nodal si viaja con su hija

Cazzu , conocida en la música urbana como La Jefa por su fuerza, autenticidad y por ser un referente de empoderamiento femenino, sorprendió a sus seguidores al abrir su corazón en el podcast Se Regalan Dudas y contar el peor momento de su vida.

La rapera argentina reveló uno de los episodios más difíciles de su vida: la mediación legal —pláticas judiciales ante de llegar al juicio en Argentina— en la que Christian Nodal , padre de su hija Inti, se negó, junto con su equipo legal, a otorgar el permiso para que la pequeña pudiera viajar con ella.

La artista reconoció que, pese a la imagen pública de fortaleza que proyecta, ese día se sintió devastada y completamente vulnerable. “Fue uno de los peores momentos de mi vida”, confesó.

“Trabajamos en lo mismo”, la crítica de Cazzu a Nodal por poner trabas al permiso

Desde hace más de un año, Cazzu ha solicitado formalmente que se le otorgue el permiso para que Inti la acompañe en sus giras internacionales, pero este no habría llegado, pese a que ambos padres se dedican a lo mismo profesionalmente.

De acuerdo al relato, durante la mediación, su abogada propuso que el permiso se otorgara hasta que la niña cumpliera cinco o tres años si es que no lo querían dar hasta los 18 años; sin embargo, el abogado de Nodal fue contundente: “Mi cliente está totalmente enterado que cuando tenga ganas ese permiso lo puede revocar”.

Con la voz entrecortada Cazzu reveló que esas palabras fueron un golpe devastador: “Ese hombre me miró a los ojos y sin decirme nada me dijo: tenemos el put\* control sobre vos y tu hija”; no obstante, quitó al cantante mexicano y dejó la responsabilidad de esas acciones al equipo legal.

La intérprete de Mucha data describió cómo, en ese instante, la mujer fuerte y poderosa que todos llaman La Jefa se sintió reducida a “una hormiguita frente al monstruo de la misoginia y el patriarcado”.

De ícono de empoderamiento a madre cuestionada, la reflexión de Cazzu

La cantante argentina también relató la humillación que vivió incluso con un permiso judicial en mano, cuando en el aeropuerto un agente de migración cuestionó por qué el padre no estaba de acuerdo con el viaje de Inti.

“Ahí no existe ‘La Jefa’, ahí no existe Cazzu, soy un número”, lamentó.

Este contraste, entre la artista empoderada que inspira a miles de mujeres y la madre que lucha contra un sistema desigual, fue lo que hizo de este episodio uno de los más duros de su vida.

Tras publicar el libro ‘Perreo’, Cazzu reflexiona sobre la igualdad en la sociedad

Cazzu reconoció que, gracias a sus recursos, puede decidir si va a juicio o no y buscar soluciones legales diferentes, pero recordó que miles de madres solteras no tienen esa posibilidad.

“Yo tengo el privilegio de ir a tocarle la puerta a un juez… pero esas mujeres que no tienen un abogado, que no tienen pensión, son las que más sufren”, puntualizó.

Aunque decidió no desgastarse peleando cada batalla, aseguró que su prioridad seguirá siendo proteger a su hija y continuar con su carrera artística —su gira Latinaje que tendrá más de cinco presentaciones en México—.

