Ricky Martin pone en venta su mansión en Estados Unidos; así de lujosa es por dentro
El boricua pide 6.45 millones por la propiedad ubicada en Upper East Side
Publicado por: Majo Santillán González
- El cantante de 53 años compró esta residencia en 2012 por $5.9 millones
- Su casa fue diseñada por el arquitecto estadounidense Peter Marino y tiene vista del parque Carl Schurz por el East River
- Su diseño interior está pensado para el confort y la exclusividad: baños de mármol estilo spa, una cocina de lujo, amplios ventanales y más