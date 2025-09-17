inklusion.png Sitio accesible
ADN 40
TV En Vivo
Adn40
Pop
Video

Ricky Martin pone en venta su mansión en Estados Unidos; así de lujosa es por dentro

El boricua pide 6.45 millones por la propiedad ubicada en Upper East Side

Compartir:
Publicado por: Majo Santillán González
  • El cantante de 53 años compró esta residencia en 2012 por $5.9 millones
  • Su casa fue diseñada por el arquitecto estadounidense Peter Marino y tiene vista del parque Carl Schurz por el East River
  • Su diseño interior está pensado para el confort y la exclusividad: baños de mármol estilo spa, una cocina de lujo, amplios ventanales y más
Videos
¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a adn40 en Google News!