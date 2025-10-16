inklusion.png Sitio accesible
Ellos son los primeros nominados de La Granja VIP y así puedes salvar a tu favorito

La primera eliminación podría marcar un antes y un después en el rumbo del programa, definiendo nuevas alianzas y estrategias.

La Granja VIP 2025 en TV Azteca
@LaGranjaVIPMexico
16 octubre 2025
Escrito por: Majo Santillán González

El exitoso reality La Granja VIP ya encendió motores y, con solo pocos días al aire, la tensión comienza a sentirse entre los participantes. Este miércoles se revelaron los primeros nominados a eliminación, abriendo la puerta a lo que será la primera gran decisión del público.

¿Quiénes son los nominados de la semana 1 de La Granja VIP?

La lista completa de nominados para la semana 1 son los siguientes:

  • Alfredo Adame
  • César ‘Teo’ Doroteo
  • La Bea
  • Eleazar Gómez

¿Quién nominó a quién el miércoles 15 de octubre en La Granja VIP?

Las nominaciones de La Granja VIP se realizan cara a cara y los participantes también comparten sus razones del por qué consideran que su compañero no debería seguir dentro del reality show. En esta ocasión quedó así:

  • César Doroteo nominó a Eleazar Gómez
  • Alfredo Adame nominó a Omahi
  • Sergio Mayer Mori nominó a Manola Diez
  • Alberto Del Río nominó a La Bea
  • Carolina Ross nominó a Eleazar Gómez
  • Fabiola Campomanes nominó a Kike Mayagoitia
  • La Bea nominó a Eleazar Gómez
  • Lolila Cortés nominó a Fabiola Campomanes
  • Lis Vega nominó a Manola Díez
  • Kim Shantal nominó a Eleazar Gómez
  • Kike Mayagoitia nominó a La Bea
  • Sandra Itzel nominó a Eleazar Gómez
  • Manola Díez nominó a Omahi
  • Omahi nominó a Manola Díez
  • Jawy nominó a La Bea
  • Eleazar Gómez nominó a La Bea

¿Cómo votar en La Granja VIP?

Si entre los 4 nominados hay alguien que quieres que continúe en La Granja VIP, tú puedes ayudar a que se quede. Así es como puedes hacerlo:

¿Dónde ver La Granja VIP?

El reality se transmite por Azteca UNO o Disney+, donde está la transmisión 24/7.

La Granja VIP
