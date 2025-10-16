Ellos son los primeros nominados de La Granja VIP y así puedes salvar a tu favorito
La primera eliminación podría marcar un antes y un después en el rumbo del programa, definiendo nuevas alianzas y estrategias.
El exitoso reality La Granja VIP ya encendió motores y, con solo pocos días al aire, la tensión comienza a sentirse entre los participantes. Este miércoles se revelaron los primeros nominados a eliminación, abriendo la puerta a lo que será la primera gran decisión del público.
¿Quiénes son los nominados de la semana 1 de La Granja VIP?
La lista completa de nominados para la semana 1 son los siguientes:
- Alfredo Adame
- César ‘Teo’ Doroteo
- La Bea
- Eleazar Gómez
¿Quién nominó a quién el miércoles 15 de octubre en La Granja VIP?
Las nominaciones de La Granja VIP se realizan cara a cara y los participantes también comparten sus razones del por qué consideran que su compañero no debería seguir dentro del reality show. En esta ocasión quedó así:
- César Doroteo nominó a Eleazar Gómez
- Alfredo Adame nominó a Omahi
- Sergio Mayer Mori nominó a Manola Diez
- Alberto Del Río nominó a La Bea
- Carolina Ross nominó a Eleazar Gómez
- Fabiola Campomanes nominó a Kike Mayagoitia
- La Bea nominó a Eleazar Gómez
- Lolila Cortés nominó a Fabiola Campomanes
- Lis Vega nominó a Manola Díez
- Kim Shantal nominó a Eleazar Gómez
- Kike Mayagoitia nominó a La Bea
- Sandra Itzel nominó a Eleazar Gómez
- Manola Díez nominó a Omahi
- Omahi nominó a Manola Díez
- Jawy nominó a La Bea
- Eleazar Gómez nominó a La Bea
¿Cómo votar en La Granja VIP?
Si entre los 4 nominados hay alguien que quieres que continúe en La Granja VIP, tú puedes ayudar a que se quede. Así es como puedes hacerlo:
- Ingresa al siguiente enlace: https://www.tvazteca.com/aztecauno/la-granja-vip/vota
- Cuentas con 10 votos diarios, que puedes asignar todos a un solo participante o repartir entre varios
- Una vez que hayas elegido, confirma y envía tu votación
¿Dónde ver La Granja VIP?
El reality se transmite por Azteca UNO o Disney+, donde está la transmisión 24/7.
