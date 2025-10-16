Ellos son los primeros nominados de La Granja VIP y así puedes salvar a tu favorito

El exitoso reality La Granja VIP ya encendió motores y, con solo pocos días al aire, la tensión comienza a sentirse entre los participantes. Este miércoles se revelaron los primeros nominados a eliminación, abriendo la puerta a lo que será la primera gran decisión del público.

¿Quiénes son los nominados de la semana 1 de La Granja VIP?

La lista completa de nominados para la semana 1 son los siguientes:



Alfredo Adame

César ‘Teo’ Doroteo

La Bea

Eleazar Gómez

¿Quién nominó a quién el miércoles 15 de octubre en La Granja VIP?

Las nominaciones de La Granja VIP se realizan cara a cara y los participantes también comparten sus razones del por qué consideran que su compañero no debería seguir dentro del reality show. En esta ocasión quedó así:



César Doroteo nominó a Eleazar Gómez

Alfredo Adame nominó a Omahi

Sergio Mayer Mori nominó a Manola Diez

Alberto Del Río nominó a La Bea

Carolina Ross nominó a Eleazar Gómez

Fabiola Campomanes nominó a Kike Mayagoitia

La Bea nominó a Eleazar Gómez

Lolila Cortés nominó a Fabiola Campomanes

Lis Vega nominó a Manola Díez

Kim Shantal nominó a Eleazar Gómez

Kike Mayagoitia nominó a La Bea

Sandra Itzel nominó a Eleazar Gómez

Manola Díez nominó a Omahi

Omahi nominó a Manola Díez

Jawy nominó a La Bea

Eleazar Gómez nominó a La Bea

¿Cómo votar en La Granja VIP?

Si entre los 4 nominados hay alguien que quieres que continúe en La Granja VIP, tú puedes ayudar a que se quede. Así es como puedes hacerlo:



Ingresa al siguiente enlace: https://www.tvazteca.com/aztecauno/la-granja-vip/vota

Cuentas con 10 votos diarios, que puedes asignar todos a un solo participante o repartir entre varios

Una vez que hayas elegido, confirma y envía tu votación

Sin duda, la primera eliminación podría marcar un antes y un después en el rumbo del programa, definiendo nuevas alianzas y estrategias.

¿Dónde ver La Granja VIP?

El reality se transmite por Azteca UNO o Disney+, donde está la transmisión 24/7.

