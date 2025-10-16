Cazzu interrumpe concierto para responder a abogado de Nodal

Cazzu se pronunció en su concierto en el Auditorio Nacional sobre la falta de apoyo tras su separación de Christian Nodal.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información que te interesa, al momento y en la palma de tu mano.



Antes de interpretar Inti, destacó que recibe ataques en lugar de ayuda y defendió su papel como madre .

. El abogado César Muñoz, representante de Nodal, afirmó que el cantante cumple con todas sus obligaciones económicas y permisos de viaje.

económicas y permisos de viaje. La defensa legal aclaró que los procesos de mediación son confidenciales y que la divulgación de detalles puede afectar a la menor.

Cazzu reafirmó en el escenario que cría sola a su hija y agradeció el respaldo del público, convirtiendo la declaración en un momento emotivo.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.