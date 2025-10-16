Cazzu interrumpe concierto para responder a abogado de Nodal
El abogado de Nodal asegura que cumple con pagos y permisos de viaje; Cazzu responde en concierto defendiendo su papel como madre.
Cazzu se pronunció en su concierto en el Auditorio Nacional sobre la falta de apoyo tras su separación de Christian Nodal.
Suscríbete a
nuestro canal de WhatsApp
y lleva la información que te interesa, al momento y en la palma de tu mano.
- Antes de interpretar Inti, destacó que recibe ataques en lugar de ayuda y defendió su papel como madre.
- El abogado César Muñoz, representante de Nodal, afirmó que el cantante cumple con todas sus obligaciones económicas y permisos de viaje.
- La defensa legal aclaró que los procesos de mediación son confidenciales y que la divulgación de detalles puede afectar a la menor.
- Cazzu reafirmó en el escenario que cría sola a su hija y agradeció el respaldo del público, convirtiendo la declaración en un momento emotivo.
adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.