Cazzu interrumpe concierto para responder a abogado de Nodal

El abogado de Nodal asegura que cumple con pagos y permisos de viaje; Cazzu responde en concierto defendiendo su papel como madre.

Publicado por: Ximena Ochoa

Cazzu se pronunció en su concierto en el Auditorio Nacional sobre la falta de apoyo tras su separación de Christian Nodal.

  • Antes de interpretar Inti, destacó que recibe ataques en lugar de ayuda y defendió su papel como madre.
  • El abogado César Muñoz, representante de Nodal, afirmó que el cantante cumple con todas sus obligaciones económicas y permisos de viaje.
  • La defensa legal aclaró que los procesos de mediación son confidenciales y que la divulgación de detalles puede afectar a la menor.
  • Cazzu reafirmó en el escenario que cría sola a su hija y agradeció el respaldo del público, convirtiendo la declaración en un momento emotivo.

