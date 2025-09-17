Abuchean a Ángela Aguilar durante concierto en Guadalajara

Ángela, Leonardo y Pepe Aguilar se presentaron en la Plaza de la Liberación el 15 de septiembre como parte de las fiestas patrias.

Una petición en Change.org reunió más de 213 mil firmas solicitando cancelar la presentación, motivada por la controversia en torno a Ángela Aguilar y su relación con Christian Nodal.

solicitando cancelar la presentación, motivada por la controversia en torno a Ángela Aguilar y su relación con Christian Nodal. Algunos asistentes gritaron el nombre de Cazzu , ex pareja de Nodal, mostrando rechazo hacia Ángela.

, ex pareja de Nodal, mostrando rechazo hacia Ángela. Pepe, Ángela y Leonardo agradecieron al público y defendieron la tradición musical mexicana, enfatizando que “las tradiciones no se cancelan”.

y defendieron la tradición musical mexicana, enfatizando que “las tradiciones no se cancelan”. A pesar de la polémica, el concierto se realizó con gran afluencia y buena recepción general, incluyendo interpretaciones en solitario, duetos y covers de clásicos mexicanos.

