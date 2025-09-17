Abuchean a Ángela Aguilar durante concierto en Guadalajara
A pesar de 213 mil firmas para cancelarlo, Los Aguilar ofrecieron un concierto gratuito exitoso en Guadalajara por las fiestas patrias.
Ángela, Leonardo y Pepe Aguilar se presentaron en la Plaza de la Liberación el 15 de septiembre como parte de las fiestas patrias.
- Una petición en Change.org reunió más de 213 mil firmas solicitando cancelar la presentación, motivada por la controversia en torno a Ángela Aguilar y su relación con Christian Nodal.
- Algunos asistentes gritaron el nombre de Cazzu, ex pareja de Nodal, mostrando rechazo hacia Ángela.
- Pepe, Ángela y Leonardo agradecieron al público y defendieron la tradición musical mexicana, enfatizando que “las tradiciones no se cancelan”.
- A pesar de la polémica, el concierto se realizó con gran afluencia y buena recepción general, incluyendo interpretaciones en solitario, duetos y covers de clásicos mexicanos.
