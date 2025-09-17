inklusion.png Sitio accesible
Abuchean a Ángela Aguilar durante concierto en Guadalajara

A pesar de 213 mil firmas para cancelarlo, Los Aguilar ofrecieron un concierto gratuito exitoso en Guadalajara por las fiestas patrias.

Publicado por: Ximena Ochoa

Ángela, Leonardo y Pepe Aguilar se presentaron en la Plaza de la Liberación el 15 de septiembre como parte de las fiestas patrias.

  • Una petición en Change.org reunió más de 213 mil firmas solicitando cancelar la presentación, motivada por la controversia en torno a Ángela Aguilar y su relación con Christian Nodal.
  • Algunos asistentes gritaron el nombre de Cazzu, ex pareja de Nodal, mostrando rechazo hacia Ángela.
  • Pepe, Ángela y Leonardo agradecieron al público y defendieron la tradición musical mexicana, enfatizando que “las tradiciones no se cancelan”.
  • A pesar de la polémica, el concierto se realizó con gran afluencia y buena recepción general, incluyendo interpretaciones en solitario, duetos y covers de clásicos mexicanos.

Conciertos
Independencia de México
15 de septiembre
Jalisco
