Lee Areum, exintegrante del grupo de K-Pop T-ara, es condenada por abuso infantil

Lee Areum, exintegrante del grupo de K-Pop T-ara, fue condenada a ocho meses de prisión, con una suspensión de dos años, tras ser encontrada culpable por abuso infantil, hecho que se ha convertido en toda una controversia en Corea del Sur.

Dicha resolución fue dictada por el Tribunal de Distrito de Suwon, sucursal Ansan, después de desestimar la apelación de la exidol, quien en un principio denunció a su exesposo de abusos domésticos.

¿Qué pasará con la exidol Lee Areum?

La condena de la idol coreana incluye completar un programa educativo de prevención del abuso infantil. El caso comenzó en 2023, cuando la cantante usó sus redes sociales para denunciar presuntos abusos domésticos por parte de sus exesposo, quien fue exonerado de los cargos tras una investigación de la policía.

De acuerdo con Lee Areum, su esposo la habría estrangulado y amenazado con matarla delante de su hijo. Sin embargo después se comprobó que no fue cierto y aunque la exidol negó que tuviera intensión de dañar, su expareja presentó una denuncia formal contra ella y su madre.

¿Por qué se acusa a Lee Areum de abuso infantil?

De acuerdo con las autoridades de Corea del Sur, Lee Areum provocó daños psicológico a sus hijos. Esto debido a que gritó e insultó a su exmarido en presencia de los menores. El tribunal señaló que estas acciones representaron actos nocivos para los niños, hecho que fue admitido por la actriz.

¿Qué se sabe de los fraudes de Lee Areum?

A principios de 2025, la exmiembro del grupo femenino y su expareja fue sentenciados a prisión suspendida por fraude, después de pedir dinero a fans y conocidos y nunca lo devolvieran. De acuerdo con el medio de comunicación Korea JoongAng Daily tomaron prestados 37 millones de wones de tres personas.

