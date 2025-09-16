Muere el actor y director Robert Redford de la generación dorada de Hollywood

Este martes 16 de septiembre murió Robert Redford, ícono del cine estadounidense que formó parte de la generación dorada de Hollywood , a los 89 años, confirmó su agente en un comunicado en donde se detalló que falleció mientras dormía en su casa en Sundance, Utah, Estados Unidos.

Robert Redford era considerado uno de los gigantes del cine estadounidense y uno de los actores más atractivos dentro de la industria. A lo largo de su trayectoria participó en más de 50 películas.

Películas en donde participó Robert Redford

El candidato (1972)

Descalzos por el parque (1967)

Los fisgones (1992)

Spy game (Juego de espías) (2001)

Tal como éramos (1973)

La jauría humana (1966)

Brubaker (1980)

Memorias de África (1985)

Los tres días del cóndor (1975)

Un puente lejano (1977)

El mejor (Barry Levinson, 1984)

Las aventuras de Jeremiah Johnson (Sidney Pollack, 1972)

‘El golpe’ (George Roy Hill, 1973)

Debut y éxito de Robert Redford

Charles Robert Redford Jr nació en Santa Mónica California, el 18 de agosto de 1936. Ganó una beca para estudiar en la Universidad de Colorado, pero tras 18 meses fue expulsado por emborracharse.

Tras la muerte de su madre, trabajó en campos petrolíferos de California y viajó a París y Florencia. Posteriormente se inscribió a la Academia Estadounidense de Arte Dramático. En 1960 debutó con un papel menor en Tall Story pero su éxito internacional lo consiguió siete años después con la comedia Barefoot in the Park.

