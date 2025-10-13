Películas y series de superhéroes que se estrenan en 2026 para que vayas preparando tu capa

Son tantas que actualmente el Universo Cinematográfico de Marvel y de DC Cómics es todo un género de películas; algunos cineastas incluso han criticado las cintas; sin embargo, millones de fanáticos en el mundo esperan con ansías los estrenos de las nuevas historias de superhéroes.

Las cintas se han contado en conjunto como Avengers , Guardianes de la Galaxia y Eternals; y otras en individual con cada uno de los héroes comenzando con la película de Iron Man en 2008 y después divididas en fases para ordenarlas. Actualmente se trabaja en la fase 6 que comenzó con Los 4 Fantásticos y culmina con Avengers: Secrets Wars.

Mientras tanto en DC Cómics es relevante mencionar que con la llegada del nuevo Superman, ahora nos esperan nuevos personajes, incluso una nueva Liga de la Justicia.

¿Cuáles son las películas que se entrenarán en 2026?

Las películas más esperadas de superhéroes para este 2026 son las siguientes; algunas de ellas como Avengers han despertado una gran expectativa entre los fans.

Supergirl

Clayface

Especial de televisión de The Punisher

Wolwerine

1943 Capitán América

Spider-Man Brad New Day

Vision

Avengers Domsday



¿Cuáles son las series que se estrenarán en 2026?

En lo que respecta a las series apunta a ser un 2026 muy entretenido, pues hay otras historias y universos que se exploran con nuevas temporadas y personajes:

Wonder Man

Invincible

Daredevil

Spider-Man animado

The Boys

X-Men 97

Lanters



Este será sin duda un año lleno de acción y de muchos héroes en todas las plataformas pero sobre todo en la pantalla grande. Lanters y Supergirl abrirán el panorama a lo que veremos en el futuro de la Liga de Justicia; Invincible llega con nuevos villanos y las grandes joyas del 2026, Spider-Man Brad New Day nos muestra una renovada versión del arácnido y Avengers Domsday, que traerá una gran cantidad de personajes en una historia.

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

