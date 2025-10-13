Se estrena la temporada 3 del anime One Punch Man tras años de espera
Luego de seis años de espera, la aclamada serie del superhéroe más fuerte del mundo regresó a streaming; la nueva entrega mezclará nuevamente la acción con la comedia
Tras seis años de ausencia regresó a streaming el anime One Punch Man con su temporada número 3. La serie que mezcla la acción con la comedia sorprendió a los fanáticos, quienes ya no esperaban el regreso de Saitama, el superhéroe más fuerte del universo.
One Punch Man se estrenó el domingo 12 de octubre en la plataforma de Crunchyroll, una de las favoritas de los amantes del anime. Se trata de una de las series más exitosas de Japón y unas de las más queridas por el público tanto nipón como mexicano.
¿De qué trata la temporada 3 de One Punch Man?
El primer episodio de la tercera entrega nos muestra una recapitulación de la primera y segunda temporada, en donde destaca la Asociación de Héroes contra la Asociación de Monstruos, después del secuestro de varios rehenes, además de la preparación de la Clase S.
Reparto de One Punch Man 3
- Saitama: Makoto Furukawa
- Genos: Kaito Ishikawa
- Terrible Tornado: Aoi Yuki
- Silverfang: Kazuhiro Yamaji
- Child Emperor: Minami Takayama
- King: Hiroki Yasumoto
- Zombieman: Takahiro Sakurai
- Pig God: Daisuke Namikawa
- Superalloy Blackluster: Satoshi Hino
- Flashy Flash: Kohsuke Toriumi
- Puri-puri Prisoner: Masaya Onosaka
- Handsome Kamen Amai Mask: Mamoru Miyano
- Hellish Blizzard: Saori Hayami
- Garou: Hikaru Midorikawa
- Monster King Orochi: Atsushi Ono
- Gyoro-Gyoro: Takehito Koyasu
- Atomic Samurai: Kenjiro Tsuda
