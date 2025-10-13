Se estrena la temporada 3 del anime One Punch Man tras años de espera

Tras seis años de ausencia regresó a streaming el anime One Punch Man con su temporada número 3. La serie que mezcla la acción con la comedia sorprendió a los fanáticos, quienes ya no esperaban el regreso de Saitama, el superhéroe más fuerte del universo.

One Punch Man se estrenó el domingo 12 de octubre en la plataforma de Crunchyroll, una de las favoritas de los amantes del anime. Se trata de una de las series más exitosas de Japón y unas de las más queridas por el público tanto nipón como mexicano.

¿De qué trata la temporada 3 de One Punch Man?

El primer episodio de la tercera entrega nos muestra una recapitulación de la primera y segunda temporada, en donde destaca la Asociación de Héroes contra la Asociación de Monstruos, después del secuestro de varios rehenes, además de la preparación de la Clase S.

Reparto de One Punch Man 3

Saitama: Makoto Furukawa

Genos: Kaito Ishikawa

Terrible Tornado: Aoi Yuki

Silverfang: Kazuhiro Yamaji

Child Emperor: Minami Takayama

King: Hiroki Yasumoto

Zombieman: Takahiro Sakurai

Pig God: Daisuke Namikawa

Superalloy Blackluster: Satoshi Hino

Flashy Flash: Kohsuke Toriumi

Puri-puri Prisoner: Masaya Onosaka

Handsome Kamen Amai Mask: Mamoru Miyano

Hellish Blizzard: Saori Hayami

Garou: Hikaru Midorikawa

Monster King Orochi: Atsushi Ono

Gyoro-Gyoro: Takehito Koyasu

Atomic Samurai: Kenjiro Tsuda

