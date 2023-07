Una entrevista de adn40 a KARD K-Pop, la excepción a la regla

En la esfera del K-pop los grupos mixtos se cuentan con los dedos de las manos. Aunque no hay una explicación para esto, hay varias hipótesis: una es que en esta industria los públicos objetivos se segmentan por género, por lo que es complicado atender a hombres y mujeres (desde una visión heteronormada). Otra son los cuidados que requieren los integrantes de cualquier grupo cuando son trainees o están de gira y tienen que compartir espacios privados como habitaciones de hotel, lo que representa un desafío a las compañías. Y una más –quizá la más lógica- que, como no ha habido un grupo mixto exitoso, las compañías no se arriesgan. Sin embargo, KARD K-Pop ya rompió el paradigma y está escribiendo su propia historia a través de la cosecha de éxitos.

En diciembre de 2016 KARD K-Pop hizo su pre-debut cuando lanzó el vídeo musical de su primer proyecto “Oh NaNa”, que desvelaría la vibra optimista y melodías pegadizas que los distinguen. Jiwoo y Somin demostraron sus habilidades vocales y BM, J.Seph su capacidad para rapear.

“Oh NaNa” rápidamente ascendió en las listas musicales coreanas como Bugs y MelOn. Y también en el top 10 de iTunes K-Pop de más de veinte países. Y uno de los países que más ha apoyado a KARD K-Pop es México.

En octubre de 2022, fue la primera banda de K-Pop en presentarse en el Festival Internacional Cervantino, ya que Corea del Sur fue el país invitado. Y, este mes, volvieron al país para presentar su nueva gira internacional llamada “Playground”. Por eso, adn40 platicó con ellos, en exclusiva.

México es la primera parada en su gira, ¿por qué eligieron este país?

BM - México ha sido la primera parada varias veces para nuestros tours. Cuando se trata de la energía del espectáculo, los fanáticos de México siempre ponen la vara muy alta y nos sentimos muy mimados cada vez que estamos aquí.

KARD K-Pop fue una de las primeras bandas en acercarse al mercado latinoamericano, su primer mini álbum, de 2017, se llama Hola Hola donde mostraron la esencia de su música que mezcla de dance, electro pop y ritmos latinos.

Además, no les es ajeno el idioma español. J.Seph hizo un cover de “Tití me preguntó”, de Bad Bunny, y Jiwoo y Somin otro de “Provenza” de la colombiana Karol G. Además, y de “Chicken Teriyaki”, de Rosalía, algo que también le ha valido el cariño de seguidores españoles.

Han dado importancia a los ritmos latinos desde sus inicios, ¿qué representa el mercado latino para ustedes?

SOMIN – Me siento muy familiar. Vamos muy seguido y son lugares que no pueden faltar en nuestras giras. Cuando vamos a lugares que ya conocemos, me acuerdo claramente de cómo fue la visita anterior y hago memoria de los conciertos que dimos. Y, sobre todo, gracias a nuestros fans que apoyan a KARD K-Pop apasionadamente, siempre buscamos regresar.

J. SEPH – Creo que la emoción y la vibra del mercado latino están conectadas con la música de KARD. Este tipo de energía llena de pasión es el sentimiento que persigue KARD K-Pop.

En alguna forma, ustedes son la excepción a la regla en el K-pop, al ser un grupo mixto exitoso. ¿Cuál es la clave de su triunfo?

BM - Además de ser un grupo mixto, siento que cada miembro tiene una apariencia, una voz y una vibra tan distintas que, en última instancia, elevan al colectivo.

JIWOO – Todavía no conocemos el secreto de nuestro éxito (risas). Todo es gracias a Hidden Kard. Creo que pudimos llegar tan lejos gracias a todos nuestros fans.

El nombre del grupo es una acronimia de las palabras King, Ace, JokeR & HiDden. Como si se tratara de una partida de póker, los integrantes juegan los roles de King, Ace, Black JokeR, Color Joker, pero no tienen letra D para terminar su nombre. La letra D sale de Hidden, que es el nombre que ellos escogieron para su fandom.

Hidden es una parte esencial de KARD K-Pop ¿qué mensaje le dan a su fandom?

BM - Solo queremos que nuestros fanáticos vivan y respiren un poco más tranquilos en esta loca montaña rusa que llamamos vida. Quiero ser la razón por la que la vida tenga momentos más agradables para mis fans.

J. SEPH – Es importante que intercambiemos buena energía entre nosotros, y siempre tratamos de acercarnos a nuestros fans con un buen sentimiento.

SOMIN – “¡No estás solo!” Yo no quiero hacer que nuestros fans se sientan solos. Yo también, en mis tiempos como aprendiz, o cuando me sentía deprimida, tranquilizaba mi soledad con la música. En esos tiempos, sientes que estás solo en este mundo. Quiero levantar sus ánimos con la música de KARD K-Pop y que podamos superarlo juntos. Quiero darles la energía para superarlo todo.

JIWOO – Quiero mostrarles a nuestros fans mi lado amistoso además de mi lado profesional.

En mayo pasado, KARD K-Pop volvió con su sexto mini álbum llamado ICKY junto con el vídeo musical del primer sencillo homónimo. Un tema que desde el comienzo pintó para ser hit, no solo por su ritmo, sino por ser atrevido en los estándares del K-Pop , esto porque expresa los sentimientos apasionados que intercambian dos personas; con matices de tono sexual. Algo que superó sus propios límites como grupo.

Y que también ha puesto a bailar a todos con más de 12 millones de reproducciones en Youtube, sin contar los millones de videos de TikTok que tienen como fondo, o pretexto, esta canción.

Luego de cosechar tantos éxitos, ¿qué esperan para el futuro?

BM - Solo quiero seguir dando buena música y actuaciones. No espero y quiero mucho. Solo quiero seguir haciendo sonreír a nuestros fans y disfrutar de nuestra música.

J. SEPH – Quiero el título de cantantes ganadores no.1, y más adelante queremos ser artistas de clase mundial. ¡Todavía tengo muchos objetivos elevados que quiero cumplir como KARD!

SOMIN – Todavía falta mucho. Creo que la palabra “éxito” en sí misma todavía es demasiado para nosotros. ¡Estoy trabajando duro, y seguiré haciéndolo mirando hacia adelante! Quiero convertirme en una artista que siempre sea divertida y constante y que pueda inspirar a muchas personas.

JIWOO – Todavía tengo mucho que mostrarles y muchas cosas que quiero lograr. Les mostraremos mejores y más diversas imágenes de nosotros tanto como grupo como individuales.

Tras despedirse de México, KARD K-Pop seguirá con su gira en Costa Rica, Estados Unidos, Hungría, España, Alemania, Inglaterra y Francia.

