Exvocalista de Lostprophets, Ian Watkins, muere tras ataque en prisión; cumplía condena por abusos a menores

Este sábado 11 de octubre, Ian Watkins , exvocalista de la banda galesa Lostprophets, fue encontrado muerto en su celda de la prisión de alta seguridad HMP Wakefield, en West Yorkshire.

Tenía 48 años y cumplía una condena de 29 años por delitos sexuales contra menores, incluyendo el intento de violación de un bebé.

Lostprophets' Ian Watkins stabbed in jail - reports https://t.co/3pKGqve1G6 — BBC News (World) (@BBCWorld) August 6, 2023

Policía de Gran Bretaña reaccionó a la muerte del cantante

De acuerdo a BBC , Watkins fue atacado por otro recluso con un cuchillo improvisado poco después de la apertura de las celdas, lo que le causó una hemorragia fatal. A pesar de los esfuerzos de los servicios de emergencia, fue declarado muerto en el lugar.

La policía de West Yorkshire ha iniciado una investigación por homicidio, aunque aún no se han revelado detalles sobre el agresor.

¿Por qué estaba detenido Ian Watkins?

En diciembre de 2013, Watkins fue condenado a casi 29 años de prisión tras declararse culpable de 13 delitos sexuales, entre ellos el intento de violación de un bebé de 11 meses.

Además, fue hallado en posesión de pornografía infantil y material extremadamente explícito. Su caso fue uno de los más notorios en la historia reciente del Reino Unido .

No era la primera vez que el exvocalista de Lostprophets era atacado en prisión

La prisión de HMP Wakefield , apodada Monster Mansion por albergar a algunos de los criminales más peligrosos de aquel país, ya había sido escenario de un ataque contra Watkins en 2023.

En esa ocasión, fue tomado como rehén por otros reclusos durante seis horas, sufriendo heridas que no pusieron en peligro su vida.

El impacto en la música británica tras darse la condena

Su caso también ha dejado una marca indeleble en la industria musical, ya que Lostprophets se disolvió tras su arresto y condena. Los demás miembros formaron el grupo No Devotion en 2014, buscando dejar atrás el legado de su exlíder.

La muerte de Ian Watkins cierra un capítulo oscuro en la historia de la música y la justicia penal del Reino Unido.

