Gastronomía, artesanías y más en la Semana de Yucatán 2025 en CDMX

Se trata de un evento cultural y gastronómico que reúne a más de 200 expositores provenientes de Yucatán, quienes ofertan a los visitantes diversos productos.

Los expositores ofrecen artesanías, ropa, así como comida y bebida típica del estado.

Este domingo es el cierre de la semana de Yucatán en México, misma que finalizará a las 9:00 pm, entre diversos espectáculos culturales que están programados durante la tarde.