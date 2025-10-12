inklusion.png Sitio accesible
Gastronomía, artesanías y más en la Semana de Yucatán 2025 en CDMX

En el Palacio de los Deportes se lleva a cabo la Semana de Yucatán 2025 en México donde artesanos y expositores ofrecen sus productos a un precio accesible.

Publicado por: Adriana Pacheco

Se trata de un evento cultural y gastronómico que reúne a más de 200 expositores provenientes de Yucatán, quienes ofertan a los visitantes diversos productos.

  • Los expositores ofrecen artesanías, ropa, así como comida y bebida típica del estado.
  • Este domingo es el cierre de la semana de Yucatán en México, misma que finalizará a las 9:00 pm, entre diversos espectáculos culturales que están programados durante la tarde.
CDMX
