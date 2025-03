De qué murió Choi Wheesung, el cantante surcoreano hallado sin vida a los 43 años

Hoy, 10 de marzo, el cantante surcoreano de R&B Choi Wheesung fue encontrado sin vida en su residencia en Seúl, a los 43 años. Su fallecimiento ha conmovido a sus seguidores a nivel mundial. A continuación, se detalla un repaso a su carrera y vida, así como los detalles sobre las circunstancias de su muerte.

¿Quién era Choi Wheesung?

Choi Whee-sung, conocido artísticamente como Wheesung o Realslow, nació el 5 de febrero de 1982 en Seúl, Corea del Sur.

Inició su carrera en 1999 como miembro del grupo A4, pero posteriormente emprendió una carrera en solitario. Su primer álbum, “Like a Movie” (2002), fue muy popular y recibió elogios de artistas reconocidos como Seo Taiji y Shin Seung Hun. Además de su faceta musical, participó en musicales y programas de televisión.

Rápidamente, se destacó como una de las principales figuras del R&B surcoreano. Conocido por su voz y sus baladas, Wheesung conquistó al público con éxitos como “Can’t You” (2002), “Insomnia” (2009) y “Even Though of Marriage” (2010).

Durante su carrera, también incursionó como compositor y productor, colaborando con varios artistas de renombre. A lo largo de su trayectoria de más de dos décadas, Wheesung dejó una huella en la escena musical de Corea del Sur, convirtiéndose en un referente dentro del género del R&B.

Sin embargo, su carrera también estuvo marcada por controversias, como el escándalo relacionado con el propofol, un potente anestésico, que lo llevó a ser condenado en 2021.

¿Cómo y de qué murió Choi Wheesung?

El hallazgo del cuerpo sin vida de Wheesung se produjo cuando su madre, tras no poder contactarlo, se dirigió a su departamento en Seúl. Al encontrarlo inconsciente, alertó a las autoridades.

Los primeros informes de la policía señalan que no había señales evidentes de un crimen, aunque se están evaluando varias hipótesis, entre ellas un posible suicidio o sobredosis.

Los medios locales han especulado que el cantante pudo haber fallecido debido a un paro cardíaco, pero las autoridades continúan con la investigación para determinar la causa exacta de su muerte. La policía también mencionó que se están analizando si Wheesung dejó alguna nota antes de su fallecimiento.

La agencia de Wheesung, Tajoy Entertainment, de acuerdo con Soompi, emitió un comunicado oficial en el que confirmaron la trágica noticia, expresando su dolor por la muerte del artista. En el mensaje, pidieron a los fans que se abstuvieran de difundir rumores o especulaciones sobre las circunstancias de su fallecimiento.

Dicha agencia también expresó su agradecimiento a los seguidores del cantante, solicitando que lo mantuvieran en sus pensamientos y oraciones.

