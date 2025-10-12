¡Sorpresa! Revelan primer nominado de La Granja VIP que podría salir el próximo domingo

La primera persona nominada en el reality show La Granja VIP es Teo.

Durante el estreno del reality, que se transmite por Azteca Uno, ** mostró actitud competitiva y lanzó una fuerte advertencia afirmando que irá con todo para ganar el concurso. La dinámica del programa pone a los famosos a realizar tareas rurales y convivir en un ambiente sin lujos, mientras enfrentan diversos retos que ponen a prueba su resistencia y habilidades.

¿Dónde ver La Granja VIP?

El nuevo reality show se podrá disfrutar en Azteca Uno. Para quienes no quieran perderse ni un solo detalle, la convivencia diaria entre los famosos estará disponible en vivo las 24 horas, los 7 días de la semana, a través del servicio de streaming Disney+ .

¿Qué famosos están el La Granja VIP?

16 celebridades se enfrentan por ser los ganadores de la primera temporada de La Granja VIP:



Alfredo Adame

Jawy Méndez

Kim Shantal

Alberto del Río, El Patrón

Sandra Itzel

César Doroteo

Manola Díez

Kike Mayagoitia

Carolina Ross

Lis Vega

OMAHI

Eleazar Gómez

La Bea

Sergio Mayer Mori

Fabiola Campomanes

La Granja VIP horario

A diferencia de los formatos tradicionales donde solo hay gala de eliminación los domingos, La Granja VIP ofrecerá transmisiones en vivo de domingo a viernes, dejando el sábado como único día de descanso. Cada jornada contará con la conducción de Adal Ramones, Kristal Silva y Alex Garza, quienes estarán al frente de las distintas etapas de la competencia.

La semana se organiza así:



Lunes: El Capataz

Martes: El Duelo

Miércoles: La Asamblea

Jueves: La Salvación

Viernes: La Traición

Las transmisiones diarias serán en el horario de 9:00 a 10:30 de la noche, tanto por Azteca Uno como en la plataforma Disney+, para quienes prefieran seguirlo en streaming.

