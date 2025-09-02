Muere querido actor de ‘Danza con Lobos’ y ‘Crepúsculo’

Graham Greene, el famoso actor indígena canadiense, que interpretó al icónico personaje de ‘Ave que patea’ en la película ‘Danza con Lobos’ falleció este lunes 1 de septiembre, a la edad de 73 años.

Greene fue nominado a un premio Oscar al Mejor actor de reparto por su papel en Danza con Lobos. Aunque el famoso no ganó el galardón, la cinta protagonizada por Kevin Costner sí ganó siete premios en los Oscar de 1991, entre ellos el de Mejor Película y el de Mejor director.

¿De qué murió Graham Greene?

El actor canadiense falleció este lunes 1 de septiembre en su casa en Stratford, Ontario. La lamentable noticia fue confirmada por su agente en Canadá, Gerry Jordan.

“Fue un gran hombre de moral, ética y carácter y será extrañado eternamente”, dijo Jordan.

De acuerdo con la información publicada en Deadline, Greene falleció en un hospital de Toronto y estuvo acompañado hasta el último momento por su esposa Hilary Blackmore. Aunque las causas de la muerte no han sido confirmadas se sabe que atravesó por una larga enfermedad que terminó por debilitarlo.

Le sobreviven su esposa Hilary Blackmore, su hija Lilly Lazare-Greene y un nieto, Tarlo, según el agente estadounidense de Greene, Michael Greene.

¿Quién era Graham Greene?

Graham Greene nació el 22 de junio de 1952 en la Reserva Oneida, al suroeste de Ontario y se graduó del Centre for Indigenous Theatre en Toronto en 1974.

Antes de conseguir su primer papel en televisión en un episodio de 1979 de The Great Detective, una serie canadiense, Greene trabajó como soldador, carpintero e ingeniero de sonido. Debutó en el cine en 1983 en Running Brave, una película biográfica sobre el atleta oglala sioux Billy Mills.

Fue nominado a los Premios Oscar en 1991 por su papel en Danza con Lobos y tuvo dos nominaciones a los Premios Gemini en 1994. Recibió la Orden de Canadá en 2016 por sus logros en el teatro y el cine, y una estrella en el Paseo de la Fama de Canadá, en Toronto, en 2022.

También es recordado por los fans de Crepúsculo por su actuación como Harry Clearwater, un anciano de la tribu Quileute , esposo de Sue Clearwater y padre de Seth y Leah Clearwater.

