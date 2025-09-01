Así fue el regreso histórico de Fifth Harmony en concierto de los Jonas Brothers

El pasado domingo 31 de agosto, las integrantes de Fifth Harmony —Lauren Jauregui, Normani, Dinah Jane y Ally Brooke— se reunieron en el Dos Equis Pavilion de Dallas, Texas, para ofrecer su primera presentación conjunta en más de seis años.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información que te interesa, al momento y en la palma de tu mano.

Este regreso sorpresa ocurrió durante el concierto de los Jonas Brothers , como parte de su gira JONAS20: Greetings from Your Hometown Tour. El evento fue transmitido en vivo por Samsung TV Plus, permitiendo a los fans de todo el mundo disfrutar del esperado reencuentro.

Fifth Harmony emociona a sus fans tras seis años de ausencia

La aparición de Fifth Harmony tomó por sorpresa al público. Normani, al subir al escenario, preguntó: “¿Recuerdan a Fifth Harmony?” y fue recibida con una ovación ensordecedora.

Junto a ella, Lauren Jauregui, Ally Brooke y Dinah Jane interpretaron sus éxitos Worth It y Work From Home, luciendo atuendos negros coordinados.

El grupo expresó su emoción en redes sociales, agradeciendo a los Jonas Brothers por la oportunidad y compartiendo un clip del momento con el mensaje: “¿Dónde estabas el 31 de agosto de 2025?”.

¿Por qué no estuvo Camila Cabello en el reencuentro?

Camila Cabello , quien fue parte de la formación original de Fifth Harmony, dejó el grupo en 2016 para seguir una exitosa carrera en solitario.

Aunque se especuló sobre su participación en esta reunión, no estuvo presente en el evento. Fuentes indican que, aunque mantiene una relación cordial con las demás integrantes, no se unirá al reencuentro.

Shakira volvió a la CDMX y rompe récords [VIDEO] El martes 26 de agosto, Shakira inició su segundo bloque de conciertos en el país; revive la noche de La Loba en la capital.

¿Es definitivo el regreso de Fifth Harmony?

Este reencuentro ha avivado los rumores sobre una posible gira de reunión en 2026, coincidiendo con el décimo aniversario de su álbum 7/27. Según informes, las integrantes han estado en conversaciones para un documental y una gira, aunque sin la participación de Cabello .

Además, se ha mencionado que el esposo de Ally Brooke, Will Bracey, podría ser el encargado de gestionar el regreso del grupo.

De un reality a romper récords en la música pop con tres discos

Fifth Harmony se formó en 2012 durante el programa The X Factor y rápidamente se convirtió en una de las girlbands más exitosas de la década.

Con tres álbumes de estudio y múltiples sencillos certificados como platino, dejaron una huella imborrable en la música pop.

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.