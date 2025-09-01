Sergio se corona ganador de Survivor México: Héroes y Villanos 2025

La gran final de Survivor México : Héroes y Villanos 2025 se vivió el pasado domingo 31 de agosto en Azteca Uno, donde tras semanas de competencia extrema, Sergio se convirtió en el gran campeón y ganador de la temporada.

El nuevo campeón se impuso a Esmeralda, Kenta y Sargento en un duelo lleno de resistencia, estrategia y emoción.

Así se vivió la gran final de Survivor México 2025

El reality, conducido por Carlos Guerrero Warrior, cerró con un enfrentamiento intenso que puso a prueba la fuerza física y la concentración de los finalistas.

Primero, Sargento quedó eliminado en una de las pruebas iniciales, despidiéndose con un abrazo a sus compañeros.

Posteriormente, la batalla se redujo a Sergio y Esmeralda, quienes protagonizaron una competencia de resistencia que mantuvo al público al filo del asiento.

¿Cuál fue el premio para Sergio al ganar Survivor México 2025?

En la última dinámica, Sergio mostró temple y determinación, logrando quedarse con el collar que lo acreditó como ganador absoluto.

De esta manera, se llevó a casa el premio de dos millones de pesos y el reconocimiento como uno de los sobrevivientes más destacados de la historia del programa.

Esmeralda se llevó el segundo lugar y el cariño del público

Aunque no logró alzarse con el triunfo, Esmeralda fue reconocida por su esfuerzo y por haber llegado hasta el último duelo.

Su desempeño la consolidó como una de las participantes más queridas por el público, debido a su resiliencia en cada prueba y su capacidad para sobreponerse a momentos de dificultad.

Así concluye una temporada más de Survivor México

La temporada Héroes y Villanos estuvo marcada por alianzas, traiciones y juegos de alta exigencia. Sergio demostró constancia durante los 126 días de supervivencia en playas desiertas, destacando en circuitos y pruebas de destreza.

Azteca anuncia el estreno de Exatlón Cup

Con la conclusión del reality, TV Azteca ya prepara el estreno de Exatlón Cup, programado para este 1 de septiembre a las 20:00 horas; sin embargo, la victoria de Sergio marcará un recuerdo imborrable para los fans de Survivor México.

