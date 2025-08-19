Cronología de películas y series del universo de Alien antes del estreno de Earth

Corría el año 1979 cuando conocimos el universo de Alien con “El Octavo Pasajero ” dirigida por Ridley Scott y protagonizada por Sigourney Weaver que marcó un hito en el cine de culto y de la ciencia ficción. Han pasado 46 años de que la franquicia de los extraterrestres con dientes apareció y ha generado miles de fans alrededor del mundo, además de varias películas y series del universo de estas creaturas por lo que te contamos cuál es la secuencia que debes seguir para ver estos filmes y productos que por increíble que parezca la primera entrega que vimos no es la película con la que inicia todo.

Orden cronológico de películas y series de Alien

Según las épocas en las que se desarrollan las películas y series todo inicia en el año 2093 y termina en el 2381; esta es la secuencia en las que deberías ver las entregas de este universo:

Prometheus

Alien Covenant

Alien Earth

Alien El Octavo Pasajero

Alien Romulus

Aliens

Alien 3

Alien Resurection

¿En qué parte entra Alien vs Depredador?

Aunado a las películas y series antes mencionadas también existen las películas especiales donde los Aliens enfrentan a los Depredadores, en una batalla entre dos razas extraterrestres; sin embargo, estas dos entregas no entran en una cronología del universo de los xenomorfos, pues son hechos aislados de la mitología original.

Las películas de estos enfrentamientos fueron estrenadas en 2004 y 2020.

Fechas de estreno de las películas y series del universo de Alien

La cronología no tiene que ver necesariamente con la fecha de estreno de estas películas o series, ya que incluso la saga protagonizada por Sigourney Weaver marca el final de una historia que consta de 8 entregas y son las siguientes:

Alien (El octavo pasajero): 1979

Aliens: 1982

Alien 3: 1992

Alien Resurection: 1997

Prometheus: 2012

Alien: Covenant: 2017

Alien Romulus: 2024

Alien Earth: 2025

¿Dónde ver Alien: Earth?

El pasado 12 de agosto de 2025 se estrenó la serie Alien: Earth en Disney Plus. Al momento van dos capítulos y la crítica ha sido positiva para la entrega protagonizada por Sydney Chandler, Timothy Olyphant, Kit Young, Alex Lawther, Samuel Blenkin y Essie Davis. Situada algunos años antes lo que vimos en la película lanzada en 1997, la trama inicia con un equipo de rescate que investiga un extraño accidente de una nave terrestre y que pronto los enfrentará a “la mayor amenaza del planeta”.

Alien Earth es dirigida por Noah Hawley, el flamante cineasta que llevó Fargo a la pantalla grande.

