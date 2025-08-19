¡Aparta la fecha! El Malilla llega a la CDMX; sede y precio de los boletos

¡Tu Maliante bebé llega a la CDMX! Esta mañana, El Malilla sorprendió a sus fans con la noticia de que muy pronto dará su primer concierto en un importante escenario de la capital mexicana.

Si eres fan de El Malilla, te conviene seguir leyendo, porque en adn40, te tenemos todos los detalles de este evento que promete ser memorable.

¿Cuándo viene El Malilla a CDMX?

A través de sus redes sociales, El Malilla dio un anuncio que le voló la cabeza a sus seguidores, pues muy pronto llegará a la CDMX. El intérprete de ‘Un bezito’ dará su primer concierto en el Palacio de los Deportes.

“Hemos tenido citas por todo el mundo, pero mi corazón exigía estar en la ciudad más linda del mundo…. Ciudad de México. Tu Maliante Bebé en el Palacio de los deportes”, escribió El Malilla.

El concierto de El Malilla en CDMX será el próximo 13 de febrero de 2026; sin embargo, es importantísimo que tengas presente las fechas de la preventa y la venta de boletos.

¿Cuánto cuesta un boleto para el concierto de El Malilla en CDMX?

Malibabys saquen la cartera porque se viene la preventa de boletos en Ticketmaster para el concierto de El Malilla. Te decimos cuáles serán las fechas clave para asegurar tu lugar en el Palacio de los Deportes.

Preventa Banamex : 26 y 27 de agosto en línea, a partir de las 11: 00 am.

: en línea, a partir de las 11: 00 am. Venta general: A partir del 28 de agosto en línea y en las taquillas del Palacio de los Deportes

En cuanto a los precios de los boletos para el concierto de El Malilla, aún no se han dado a conocer, pero en adn40 te mantendremos al tanto. ENLACE DE COMPRA.

¿Qué canciones podría incluir El Malilla en el setlist de su concierto en la CDMX?

El concierto de El Malilla en la CDMX promete ser uno de los eventos más esperados del 2026, por lo que te recomendamos que si consigues tus boletos te prepares con el posible setlist del reguetonero. Ticketmaster propone las siguientes rolas:



Coronada

G Low Kitty

Tiki

Azótame

Mali sácatela

B de bellako

Mami tú

Dime

BEIBY (Remix)

Desnúdate (Portada del Big Metra) (Remix)

Vaquero (Remix)

(Remix) Todo tiene su final

¿Quién es El Malilla?

Fernando Hernández Flores, conocido como El Malilla, es un reguetonero mexicano originario del Valle de Chalco, Edomex.

El Malilla comenzó a hacer música por hobbie y poco a poco comenzó a ganar popularidad con canciones como ‘Dime’, ‘Te lo doy’, ‘Tiki’, entre otras. El reguetonero triunfó en escenarios como el Coca-Cola Flow Fest, el Estadio GNP y el Parque Bicentenario (festival Mexcla), por lo que ahora está listo para llenar él solito el Palacio de los Deportes. Una cita a la que no puedes faltar. ¿Lista para comprar tus boletos para el concierto de El Malilla en la CDMX?

