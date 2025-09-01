¡Al infinito y más allá! Fechas, precios y cines para el esperado reestreno de Toy Story

¡Una gran noticia para tu niño o niña interior! Disney Pixar te tiene preparada una sorpresa que te llegará “directo al cora”, pues si eres fan del vaquerito Woody y el astronauta consentido Buzz Lightyear, te encantará saber que muy pronto podrás disfrutar nuevamente de la primera entrega de Toy Story en el cine.

Sí, aunque no lo creas, uno de los más grandiosos anuncios de Disney Pixar en la convención D23 fue el regreso de una cinta icónica a las salas de cine: Toy Story , que está cumpliendo 30 años desde su estreno. Te contamos todos los detalles para que no te pierdas este importante acontecimiento.

¿Toy Story volverá a los cines?

La respuesta es sí. Y estamos igual de emocionados que tú por esta oportunidad única de ver en la pantalla grande una cinta animada icónica. ¿Te imaginas volver a ver a Woody en cines? Listo, pues ya lo tienes, únicamente tienes que estar al pendiente para conseguir tu boleto de entrada.

Mi niño interior está muy feliz en este momento. 🌟🥹

Definitivamente, no existe mejor manera para prepararse para la llegada de Toy Story 5 que reviviendo las escenas icónicas de la primera entrega de una de las sagas más populares de Disney Pixar.

¿Qué día vuelve Toy Story a los cines en México?

Toy Story regresa a los cines el próximo 11 de septiembre de 2025 y tú tienes que estar ahí para revivir una de las historias de juguetes más famosas de los 90 y que tres décadas después se mantiene vigente y en el gusto de todas las generaciones.

Sin embargo, si quieres ser de los primeros en asistir a los cines a ver de nuevo Toy Story 1 o si es tu primera vez viendo esta cinta en la pantalla grande, te recomendamos que consigas tus entradas en la preventa.

Precio de los boletos para ver Toy Story y cuándo salen a la venta

Es importante que sepas que la cinta Toy Story solo estará disponible en salas de cine selectas, por lo que te conviene revisar entrar a las plataformas de Cinépolis y Cinemex, para comprobar dónde podrás ver a Woody y Buzz.

Elige la sala de cine más cercana a tu domicilio y aparta tus entradas, para que seas de los primeros en disfrutar de esta conmovedora historia que te regresará a los 90 cuando esta cinta fue todo un suceso cinematográfico.

La preventa de los boletos par ver Toy Story en cines será el próximo jueves 4 de septiembre.

El precio de los boletos se revelará el mismo 4 de septiembre cuando estarán a la venta las entradas. ¡No te lo puedes perder!

