El estado de salud de Katy Perry tras electrocutarse en pleno concierto

La reconocida cantante estadounidense Katy Perry vivió un angustiante momento durante su más reciente concierto en Carolina del Norte, al sufrir una descarga eléctrica mientras se encontraba sobre el escenario. El incidente ocurrió frente a miles de fanáticos que quedaron atónitos.

¿Qué le pasó a Katy Perry?

Katy Perry se electrocutó mientras se encontraba en medio de una de las coreografías de su gira “The Lifetimes Tour”, cuando un fallo en el equipo eléctrico provocó que Perry recibiera una descarga.

El momento se produjo cuando la interpréte de éxitos como ‘Firework’, ‘Hot n Cold’ y ‘California Gurls’ subía a una estructura con luces LED que la eleva sobre el público como si fuera un robot gigante. En el momento de conectarse al sistema, Katy Perry recibió una sacudida repentina. En el video difundido en redes sociales se observa como el cuerpo de la artista se estremeció.

Katy Perry gets an electric shock during ‘The Lifetimes Tour’ show. pic.twitter.com/hGplecRJLU — Buzzing Pop (@BuzzingPop) August 18, 2025

Afortunadamente, la situación no pasó a mayores y la cantante pudo recuperarse rápidamente y continuar con el show. No obstante, el público reaccionó con preocupación.

“Esto podría haber sido horrible y trágico”, “Ella está haciendo demasiado en sus conciertos”, "¿Por qué esta gira sigue intentando acabar con ella?”, “Deberían llamarlo el Tour de la Última Vez, ya van varios accidentes"; son algunos de los comentarios.

Accidentes en conciertos de Katy Perry

Cabe destacar que esta no es la primera vez que ocurre un accidente en presentaciones de la cantante. En julio, en un concierto en San Francisco, la plataforma en forma de mariposa sobre la que cantaba ‘Roar’ falló mientras sobrevolaba a los asistentes y también generó un gran susto.

Katy Perry’s tour prop malfunctions midair. pic.twitter.com/Fu8bPYhfWy — Pop Crave (@PopCrave) July 19, 2025

¿Cómo está Katy Perry tras electrocutarse en show en vivo?

Katy Perry se encuentra bien de salud tras electrocutarse durante su show en Carolina del Norte. La estadounidense no ha emitido ningún comunicado al respecto, pero sigue publicando contenido en sus redes sociales.

The Lifetimes Tour

The Lifetimes Tour es la quinta gira de conciertos de Katy Perry , en apoyo a su séptimo álbum de estudio, 143 (2024). La gira comenzó en la Arena CDMX de la Ciudad de México el 23 de abril de 2025 y está previsto que concluya en el Etihad Park de Abu Dabi el 7 de diciembre.

