Peligra el universo extendido de DC según James Gunn; dos de los próximos estrenos de DC están en la congeladoraB

Después del fracaso de DC a manos de Zack Snyder en lo que fue el intento de emular el modelo de Marvel, DC comics optó por hacer un reboot de las historias que habíamos visto en pantalla y empezar de nuevo un ecosistema compartido entre las producciones directamente a cargo de DC y las de Warner.

Esta nueva etapa estaría a cargo de James Gunn y se iniciaría con el estreno de la serie animada creature commandos en 2024 – esta serie muestra a un grupo de antihéroes a cargo de Amanda Waller que deben detener a Circe, villana recurrente de Wonder Woman.

Para este año el ‘boom’ de DC gracias a Gunn llegó a su apogeo con el estreno de Superman y la segunda temporada de Pacemaker, las cuales fueron acogidas de buena manera por los fans. Aunque recientemente el director ha declarado que “las cosas no pintan tan bien como parece y puede que muchos proyectos no se concreten o se retrasen más de lo previsto”.

Static Shock

Durante la alfombra roja de la segunda temporada de Pacemaker, James Gunn dió algunos detalles de los próximos proyectos de DC a The New Blerd Order.

Cuando se le preguntó por una posible película de Static Shock, Gunn comentó que era toda una tarea el integrarlo al universo DC, ya que no es un personaje que forme parte del imaginario popular de DC, al menos en pantalla grande.

El director también mencionó que ese mismo problema lo han tenido con The Authority, ya que integrar personajes completamente nuevos es muy complicado para una continuidad cinematográfica lógica. Esta película fue anunciada al mismo tiempo que se presentó el proyecto del nuevo universo extendido DC, pero no ha podido ver la luz gracias a la falta de lucidez para ensamblar con las demás producciones.

Serie de Amanda Waller

Gunn también habló con la revista People de otro gran anuncio de DC, la esperada serie de Amanda Waller. Si bien el hype y las ganas del director de tener de nueva cuenta a Viola Davis interpretando a la jefa de operaciones del escuadrón suicida no han faltado. La realidad es que ya van más de dos años desde que se anunció esta serie y hay gente que especula que jamás verá la luz.

“Estamos trabajando en ello, así que ya veremos qué pasa”, así fue la ambigua declaración con la que el director sentenció la entrevista, de igual manera reconoció que “hay cosas que avanzan más rápido que otras”, dando a entender que en orden de prioridades de DC no están estas producciones.

Clayface

Dentro de tanta incertidumbre, uno de los proyectos que sí va tomando buen rumbo es el de Clayface, una película de terror del universo DC ambientada en un futuro apocalíptico y con uno de los villanos clásicos de Batman en los cómics por primera vez en pantalla.

La película se basará en el personaje de Basil Karlo, el Clayface original. Basil es un actor exitoso cuyo rostro queda desfigurado por un gánster. Desesperado, recurre a una científica que lo ayuda a transformar su cuerpo en arcilla para recuperar su carrera. Esta transformación lo lleva a la locura y a una espiral de terror.

James Gunn, quien está a cargo de la supervisión de este film dijo que “la idea es explorar la transformación del personaje de una manera muy cruda, psicológica y aterradora”. A diferencia de las típicas películas de superhéroes, esta se centrará en el horror que implica la mutación de un cuerpo humano en una masa de arcilla

Próximos estrenos de DC

Supergirl: Woman of Tomorrow: 26 de junio de 2026.

Clayface: 11 de septiembre de 2026.

Lanterns (Serie): Por confirmar 2026.

The Brave and the Bold Por confirmar 2026.

Swamp Thing Por confirmar 2026

