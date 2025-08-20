Bad Bunny, Peso Pluma y Carín León lideran la lista de nominados de Premios Juventud 2025

Bad Bunny está muy cerca de sumar un nuevo galardón en su carrera musical, pues lidera la lista de nominados de los Premios Juventud 2025. El boricua se encuentra en esta lista junto a exitosos cantantes mexicanos como Carín León y Peso Pluma .

Si eres fan del Conejo Malo, te contamos todos los detalles de la entrega de los Premios Juventud 2025 que sucederá el próximo mes de septiembre.

Lista completa de los nominados a los Premios Juventud 2025

Este 2025, Bad Bunny y Danny Ocean lideran la lista de nominados a los Premios Juventud de Panamá con seis menciones cada uno en distintas categorías. El boricua y el venezolano son seguidos de cerca por famosos como Peso Pluma y Carín León con cinco nominaciones. A continuación, te compartimos la lista completa de nominados de los Premios Juventud 2025.

Artista Premios Juventud del Año

Bad Bunny

Beéle

Carín León

Karol G

Myke Towers

Natti Natasha

Netón Vega

Rauw Alejandro

Grupo o Dúo Favorito del Año

Fuerza Regida

Grupo Frontera

Mau y Ricky

Morat

Rawayana

La Nueva Generación Femenina

Aria Bela

De La Rose

Mari

Yailin La Más Viral

Yami Safdie

Yeri Mua

La Nueva Generación Masculina

Alex Ponce

Alleh

Beéle

Ca7riel & Paco Amoroso

DND

Kapo

La Cruz

Leo Rizzi

Roa

Yorghaki

La Nueva Generación Música Mexicana

Calle 24

Camila Fernández

Clave Especial

Esaú Ortiz

Kevin Aguilar

Línea Personal

Macario Martínez

Netón Vega

Tito Double P

Victor Mendivil

Girl Power

“Amiga Date Cuenta” – Ha*Ash & Thalia

“Blackout” – Emilia, Tini & Nicki Nicole

“Chulo Pt.2” – Bad Gyal, Tokischa & Young Miko

“ En 4” – Kenia Os & Anitta

“Mi Rey, Mi Santo” – María José & Ana Bárbara

“Miumiu” – Sofía Reyes, Luísa Sonza & Rainao

Colaboración OMG

“Dallax” – Feid & Ty Dolla $Ign

“Now Or Never” – Bon Jovi & Pitbull

“Ojos Tristes (With The Marías)” – Selena Gomez, Benny Blanco & The Marías

“Santa” – Rvssian, Rauw Alejandro & Ayra Starr

“Tonight (Bad Boys: Ride Or Die)” – Black Eyed Peas, El Alfa Ft. Becky G

La Mezcla Perfecta

“La Cuadrada” – Belinda & Tito Double P

“Mercedes” – Becky G & Oscar Maydon

“Perdonarte ¿Para Qué?” – Los Ángeles Azules & Emilia

“Por Qué Será” – Grupo Frontera & Maluma

“Vivir Sin Aire” – Maná & Carín León

Mejor Dance Track

“2 The Moon” – Pitbull, Ne-Yo, Afrojack, Dj Buddha

“Como La Flor” – Play-N-Skillz, Natti Natasha & Deorro

“Corridos Y Alcohol” – Steve Aoki & Oscar Maydon

“Savage Funk (Dj Snake Remix)” – Anitta & Dj Snake

“Teka” – Dj Snake & Peso Pluma

Mejor Urban Track

“57+” – Karol G, Feid, DFZM ft. Ovy On The Drums, J Balvin, Maluma, Ryan Castro, Blessd

“Bing Bong” – Yailin La Más Viral & Puyalo Pantera

“Degenere” – Myke Towers ft. Benny Blanco

“DTMF” – Bad Bunny

“Gata Only” – Floyymenor & Cris MJ

“Hay Lupita” – Lomiiel

“La Plena (W Sound 5)” – W Sound, Beéle & Ovy On The Drums

“Polvo De Tu Vida” – J Balvin & Chencho Corleone

“Savage Funk” – Anitta

“Tommy & Pamela” – Peso Pluma & Kenia Os

Mejor Mezcla Urbana

“Adivino” – Myke Towers & Bad Bunny

“Carbon Vrmor” – Farruko & Sharo Towers

“Comernos” – Omar Courtz & Bad Gyal

“Gata Only (Remix)” – Floyymenor, Ozuna & Anitta“Gatitas Sandungueras Vol.1” – Álvaro Díaz & Feid

“La Nena” – Lyanno & Rauw Alejandro

“ Mamasota” – Manuel Turizo & Yandel

“Mírame” – Blessd & Ovy On The Drums

“Puro Guayeteo” – Wisin, Don Omar & Jowell y Randy

“Teka” – DJ Snake & Peso Pluma

Mejor Canción Urbano Alternativo

“Chaparrita” – Standly & Yeri Mua

“Nubes” – De La Rose & Omar Courtz

“Real Gangsta Love” – Trueno

“Tú Et Moi” – Judeline & Mc Morena

“Tu Vas Sin (Fav)” – Rels B

Mejor Álbum Urbano

Cvrbon Vrmor [C_de:G_d.O.N.]. – Farruko

Debí Tirar Más Fotos – Bad Bunny

Elyte – Yandel

Funk Generation – Anitta

La Pantera Negra – Myke Towers

Mr. W (Deluxe) – Wisin

Rayo – J Balvin

San Blas – Boza

Sayonara: Finales Alternos – Álvaro Díaz

Tranki, Todo Pasa – Sech

Mejor Canción Pop/Urbano

“2am” – Sebastián Yatra & Bad Gyal

“Anestesia” – Venesti, Goyo & Slow Mike

“Cosas Pendientes” – Maluma

“Latina Foreva” – Karol G

“Nuevayol” – Bad Bunny

“Orión” – Boza & Elena Rose

“Priti” – Danny Ocean & Sech

“Soltera” – Shakira

Mejor Canción Pop/Rhythmic

“La_playlist.Mpeg” – Emilia

“Ley Universal” – Danny Ocean

“Loveo” – Daddy Yankee

“Nota” – Jay Wheeler & Omar Courtz

“Tamo Bien” – Enrique Iglesias, Pitbull & Iamchino

“Volver” – Piso 21, Marc Anthony & Beéle

Mejor Canción Pop

“Bala Perdida” – Arthur Hanlon & Ángela Aguilar

“García” – Kany García

“Mientes” – Reik

“Querida Yo” – Yami Safdie & Camilo

“Samaná” – Mau Y Ricky, Danny Ocean & Yorghaki

Mejor Canción Pop Rock

“¿Cómo Pasó?” – Ela Taubert

“Me Toca A Mí” – Morat & Camilo

“Ojalá Pudiera Borrarte” – Maná & Marco Antonio Solís

“Se Va La Luz” – Black Guayaba

“Una Noche Contigo” – Juanes

Mejor Canción Pop Balada

“Abrázame” – Ángela Aguilar, Felipe Botello y El Sonoro Rugir

“El Cielo Te Mandó Para Mi” – Ha*Ash

“Lo Que Nos Faltó Decir” – Jesse & Joy

“Palmeras En El Jardín” – Alejandro Sanz

“Roma” – Luis Fonsi & Laura Pausini

Mejor Álbum Pop

A Mucha Honra – Thalia

El Viaje – Luis Fonsi

Haashville – Ha*Ash

Hotel Caracas – Mau y Ricky

Lo Que Nos Faltó Decir – Jesse & Joy

Milagro – Sebastián Yatra

Panorama – Reik

Reflexa – Danny Ocean

¿Y Ahora Qué? – Alejandro Sanz

Ya Es Mañana – Morat

Tropical Hit

“Ale Ale” – Marc Anthony

“Baile Inolvidable” – Bad Bunny

“Desde Hoy” – Natti Natasha

“En Privado” – Xavi & Manuel Turizo

“Fuera De Lugar” – Venesti

“How Deep Is Your Love” – Prince Royce

“Imagínate” – Danny Ocean & Kapo

“Llorar Bonito” – Luis Figueroa

“Raíces” – Gloria Estefan

“Si Antes Te Hubiera Conocido” – Karol G

Tropical Mix

“Capaz (Merengueton)” – Alleh & Yorghaki

“El Caballito” – Fariana & Oro Solido

“Es Un Secreto” – Christian Alicea ft. Dj Buddha

“Hoy No Me Siento Bien” – Alejandro Sanz & Grupo Frontera

“La Culpa” – Kany García & Rawayana

“Ohnana” – Kapo Ft. Maluma, Ryan Castro, Farruko & Nicky Jam

“Que Haces” – Becky G & Manuel Turizo

“Santa Marta” – Luis Fonsi & Carlos Vives

“Una Vida Pasada” – Camilo & Carín León

“Vestido Rojo” – Silvestre Dangond & Emilia

Afrobeat Latino del Año

“Amor” – Danny Ocean

“Mi Refe” – Beéle & Ovy On The Drums

“Soleao” – Myke Towers & Quevedo

“Tengo Un Plan (Remix)” – Key-Key & Ozuna

“Uwaie” – Kapo

Mejor Álbum Tropical

Astropical – Bomba Estéreo, Rawayana & Astropical

Ataca Sergio! Presents: Urban Salsa Sessions! – Sergio George

Coexistencia – Luis Figueroa

Cuatro – Camilo

Eterno – Prince Royce

Muevense – Marc Anthony

Natti Natasha En Amargue – Natti Natasha

Raíces – Gloria Estefan

Reparto – Gente De Zona

Yo Deluxe – Christian Alicea

Mejor Canción Música Mexicana

“El Amigo” – Christian Nodal

“El Amor De Mi Herida” – Carín León

“Mira Quién Lo Dice” – Pepe Aguilar

“Perdonarte ¿Para Qué?” – Los Ángeles Azules & Emilia

“Que Siga Pasando” – Chiquis

“300 Noches” – Belinda & Natanael Cano

“Corazón De Piedra” – Xavi

“Dos Días” – Tito Double P & Peso Pluma

“Morena Canela” – Chino Pacas

“Si No Quieres No” – Luis R Conriquez & Netón Vega

“Tu Boda” – Oscar Maydon & Fuerza Regida

Mejor Canción Mariachi Música Mexicana

“Amé” – Christian Nodal

“Cuéntame” – Majo Aguilar & Alex Fernández

“Mi Eterno Amor Secreto” – Yuridia & Eden Muñoz

“Mis Amigas Las Flores” – Ángela Aguilar

“Un Millón De Primaveras (En Vivo Desde La Plaza De Toros La México)” – Alejandro Fernández

Mejor Canción Banda Música Mexicana

“Aquí Hay Para Llevar” – La Arrolladora Banda El Limón De René Camacho

“El Beneficio De La Duda” – Grupo Firme

“¿Qué Será De Mi Ex?” – La Adictiva

“Tengo Claro” – Banda Ms De Sergio Lizárraga & Alfredo Olivas

“Voy A Levantarme” – Banda Los Sebastianes De Saúl Plata

Mejor Canción Norteña Música Mexicana

“Aquí Mando Yo” – Los Tigres Del Norte

“Bandido De Amores” – Leonardo Aguilar & Pepe Aguilar

“Con Todo Respetillo” – Joss Favela & Luis R Conriquez

“Rey Sin Reina” – Julión Álvarez y Su Norteño Banda

“Traigo Saldo y Ganas De Rogar” – Eden Muñoz

Mejor Canción Música Mexicana Alternativa

“Como Capo” – Clave Especial & Fuerza Regida

“Esa Noche” – Eslabon Armado & Macario Martínez

“Holanda” – Línea Personal

“Loco” – Netón Vega

“Me Prometí” – Ivan Cornejo

“Triple Lavada Remix” – Esaú Ortiz, Luis R Conriquez, Oscar Maydon, Alemán ft. Victor Mendivil

Mejor Álbum Música Mexicana

Aquí Mando Yo – Los Tigres Del Norte

Boca Chueca, Vol.1 – Carín León

Eden – Eden Muñoz

Encuentros – Becky G

Evolución – Grupo Firme

Éxodo – Peso Pluma

Jugando A Que No Pasa Nada – Grupo Frontera

Mi Vida Mi Muerte – Netón Vega

Next – Xavi

Pero No Te Enamores – Fuerza Regida

¿Dónde y cuándo ver en vivo los Premios Juventud 2025?

Si tu artista favorito se encuentra en alguna de las ternas, te recordamos que los Premios Juventud se transmitirán en vivo. A continuación te compartimos los detalles:



Fecha: 25 de septiembre, en punto de las 7:00 horas ( Centro de México)

Centro de México) ¿Dónde ver en vivo? Puedes ver en vivo los Premios Juventud, a través de Univision, UNIMÁS, Galavisión y ViX.

¿Quién es Bad Bunny?

Benito Antonio Martínez Ocasio, mejor conocido como Bad Bunny, es un compositor y cantante puertorriqueño. Nació en San Juan, Puerto Rico, el 10 de marzo de 1994.

Inició su carrera musical en YouTube, donde comenzó a ganar fans y notoriedad. En 2017 conquistó Europa con una gira de 20 conciertos, ha cantado en los Premios Billboard de la Música, junto a J. Balvin. También ha hecho colaboraciones con Lusi Fonsi, Yandel, Daddy Yankee, Don Omar, Zion & Lennox, Nicky Jam, Dua Lipa, Julieta Venegas, Tainy, Travis Scott, The Weeknd.

El 5 de enero de 2025, estrenó su exitoso álbum, ‘Debí tirar más fotos’. Este 25 de septiembre podría sumar un Premio Juventud a su lista de reconocimientos en los que se incluyen 4 premios Grammy Latino, 5 Premios Billboard Latino, al menos 1 Premio Billboard Music Award, varios premios MTV, por mencionar algunos.

