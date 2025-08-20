Bad Bunny, Peso Pluma y Carín León lideran la lista de nominados de Premios Juventud 2025
Revelan la lista completa de los famosos nominados a los Premios Juventud 2025, en Panamá; Bad Bunny está muy cerca de ser uno de los galardonados.
Bad Bunny está muy cerca de sumar un nuevo galardón en su carrera musical, pues lidera la lista de nominados de los Premios Juventud 2025. El boricua se encuentra en esta lista junto a exitosos cantantes mexicanos como Carín León y Peso Pluma .
Si eres fan del Conejo Malo, te contamos todos los detalles de la entrega de los Premios Juventud 2025 que sucederá el próximo mes de septiembre.
Lista completa de los nominados a los Premios Juventud 2025
Este 2025, Bad Bunny y Danny Ocean lideran la lista de nominados a los Premios Juventud de Panamá con seis menciones cada uno en distintas categorías. El boricua y el venezolano son seguidos de cerca por famosos como Peso Pluma y Carín León con cinco nominaciones. A continuación, te compartimos la lista completa de nominados de los Premios Juventud 2025.
Artista Premios Juventud del Año
- Bad Bunny
- Beéle
- Carín León
- Karol G
- Myke Towers
- Natti Natasha
- Netón Vega
- Rauw Alejandro
Grupo o Dúo Favorito del Año
- Fuerza Regida
- Grupo Frontera
- Mau y Ricky
- Morat
- Rawayana
La Nueva Generación Femenina
- Aria Bela
- De La Rose
- Mari
- Yailin La Más Viral
- Yami Safdie
- Yeri Mua
La Nueva Generación Masculina
- Alex Ponce
- Alleh
- Beéle
- Ca7riel & Paco Amoroso
- DND
- Kapo
- La Cruz
- Leo Rizzi
- Roa
- Yorghaki
La Nueva Generación Música Mexicana
- Calle 24
- Camila Fernández
- Clave Especial
- Esaú Ortiz
- Kevin Aguilar
- Línea Personal
- Macario Martínez
- Netón Vega
- Tito Double P
- Victor Mendivil
Girl Power
- “Amiga Date Cuenta” – Ha*Ash & Thalia
- “Blackout” – Emilia, Tini & Nicki Nicole
- “Chulo Pt.2” – Bad Gyal, Tokischa & Young Miko
- “En 4” – Kenia Os & Anitta
- “Mi Rey, Mi Santo” – María José & Ana Bárbara
- “Miumiu” – Sofía Reyes, Luísa Sonza & Rainao
Colaboración OMG
- “Dallax” – Feid & Ty Dolla $Ign
- “Now Or Never” – Bon Jovi & Pitbull
- “Ojos Tristes (With The Marías)” – Selena Gomez, Benny Blanco & The Marías
- “Santa” – Rvssian, Rauw Alejandro & Ayra Starr
- “Tonight (Bad Boys: Ride Or Die)” – Black Eyed Peas, El Alfa Ft. Becky G
La Mezcla Perfecta
- “La Cuadrada” – Belinda & Tito Double P
- “Mercedes” – Becky G & Oscar Maydon
- “Perdonarte ¿Para Qué?” – Los Ángeles Azules & Emilia
- “Por Qué Será” – Grupo Frontera & Maluma
- “Vivir Sin Aire” – Maná & Carín León
Mejor Dance Track
- “2 The Moon” – Pitbull, Ne-Yo, Afrojack, Dj Buddha
- “Como La Flor” – Play-N-Skillz, Natti Natasha & Deorro
- “Corridos Y Alcohol” – Steve Aoki & Oscar Maydon
- “Savage Funk (Dj Snake Remix)” – Anitta & Dj Snake
- “Teka” – Dj Snake & Peso Pluma
Mejor Urban Track
- “57+” – Karol G, Feid, DFZM ft. Ovy On The Drums, J Balvin, Maluma, Ryan Castro, Blessd
- “Bing Bong” – Yailin La Más Viral & Puyalo Pantera
- “Degenere” – Myke Towers ft. Benny Blanco
- “DTMF” – Bad Bunny
- “Gata Only” – Floyymenor & Cris MJ
- “Hay Lupita” – Lomiiel
- “La Plena (W Sound 5)” – W Sound, Beéle & Ovy On The Drums
- “Polvo De Tu Vida” – J Balvin & Chencho Corleone
- “Savage Funk” – Anitta
- “Tommy & Pamela” – Peso Pluma & Kenia Os
Mejor Mezcla Urbana
- “Adivino” – Myke Towers & Bad Bunny
- “Carbon Vrmor” – Farruko & Sharo Towers
- “Comernos” – Omar Courtz & Bad Gyal
- “Gata Only (Remix)” – Floyymenor, Ozuna & Anitta“Gatitas Sandungueras Vol.1” – Álvaro Díaz & Feid
- “La Nena” – Lyanno & Rauw Alejandro
- “Mamasota” – Manuel Turizo & Yandel
- “Mírame” – Blessd & Ovy On The Drums
- “Puro Guayeteo” – Wisin, Don Omar & Jowell y Randy
- “Teka” – DJ Snake & Peso Pluma
Mejor Canción Urbano Alternativo
- “Chaparrita” – Standly & Yeri Mua
- “Nubes” – De La Rose & Omar Courtz
- “Real Gangsta Love” – Trueno
- “Tú Et Moi” – Judeline & Mc Morena
- “Tu Vas Sin (Fav)” – Rels B
Mejor Álbum Urbano
- Cvrbon Vrmor [C_de:G_d.O.N.]. – Farruko
- Debí Tirar Más Fotos – Bad Bunny
- Elyte – Yandel
- Funk Generation – Anitta
- La Pantera Negra – Myke Towers
- Mr. W (Deluxe) – Wisin
- Rayo – J Balvin
- San Blas – Boza
- Sayonara: Finales Alternos – Álvaro Díaz
- Tranki, Todo Pasa – Sech
Mejor Canción Pop/Urbano
- “2am” – Sebastián Yatra & Bad Gyal
- “Anestesia” – Venesti, Goyo & Slow Mike
- “Cosas Pendientes” – Maluma
- “Latina Foreva” – Karol G
- “Nuevayol” – Bad Bunny
- “Orión” – Boza & Elena Rose
- “Priti” – Danny Ocean & Sech
- “Soltera” – Shakira
Mejor Canción Pop/Rhythmic
- “La_playlist.Mpeg” – Emilia
- “Ley Universal” – Danny Ocean
- “Loveo” – Daddy Yankee
- “Nota” – Jay Wheeler & Omar Courtz
- “Tamo Bien” – Enrique Iglesias, Pitbull & Iamchino
- “Volver” – Piso 21, Marc Anthony & Beéle
Mejor Canción Pop
“Bala Perdida” – Arthur Hanlon & Ángela Aguilar
“García” – Kany García
“Mientes” – Reik
“Querida Yo” – Yami Safdie & Camilo
“Samaná” – Mau Y Ricky, Danny Ocean & Yorghaki
Mejor Canción Pop Rock
“¿Cómo Pasó?” – Ela Taubert
“Me Toca A Mí” – Morat & Camilo
“Ojalá Pudiera Borrarte” – Maná & Marco Antonio Solís
“Se Va La Luz” – Black Guayaba
“Una Noche Contigo” – Juanes
Mejor Canción Pop Balada
“Abrázame” – Ángela Aguilar, Felipe Botello y El Sonoro Rugir
“El Cielo Te Mandó Para Mi” – Ha*Ash
“Lo Que Nos Faltó Decir” – Jesse & Joy
“Palmeras En El Jardín” – Alejandro Sanz
“Roma” – Luis Fonsi & Laura Pausini
Mejor Álbum Pop
A Mucha Honra – Thalia
El Viaje – Luis Fonsi
Haashville – Ha*Ash
Hotel Caracas – Mau y Ricky
Lo Que Nos Faltó Decir – Jesse & Joy
Milagro – Sebastián Yatra
Panorama – Reik
Reflexa – Danny Ocean
¿Y Ahora Qué? – Alejandro Sanz
Ya Es Mañana – Morat
Tropical Hit
“Ale Ale” – Marc Anthony
“Baile Inolvidable” – Bad Bunny
“Desde Hoy” – Natti Natasha
“En Privado” – Xavi & Manuel Turizo
“Fuera De Lugar” – Venesti
“How Deep Is Your Love” – Prince Royce
“Imagínate” – Danny Ocean & Kapo
“Llorar Bonito” – Luis Figueroa
“Raíces” – Gloria Estefan
“Si Antes Te Hubiera Conocido” – Karol G
Tropical Mix
“Capaz (Merengueton)” – Alleh & Yorghaki
“El Caballito” – Fariana & Oro Solido
“Es Un Secreto” – Christian Alicea ft. Dj Buddha
“Hoy No Me Siento Bien” – Alejandro Sanz & Grupo Frontera
“La Culpa” – Kany García & Rawayana
“Ohnana” – Kapo Ft. Maluma, Ryan Castro, Farruko & Nicky Jam
“Que Haces” – Becky G & Manuel Turizo
“Santa Marta” – Luis Fonsi & Carlos Vives
“Una Vida Pasada” – Camilo & Carín León
“Vestido Rojo” – Silvestre Dangond & Emilia
Afrobeat Latino del Año
“Amor” – Danny Ocean
“Mi Refe” – Beéle & Ovy On The Drums
“Soleao” – Myke Towers & Quevedo
“Tengo Un Plan (Remix)” – Key-Key & Ozuna
“Uwaie” – Kapo
Mejor Álbum Tropical
Astropical – Bomba Estéreo, Rawayana & Astropical
Ataca Sergio! Presents: Urban Salsa Sessions! – Sergio George
Coexistencia – Luis Figueroa
Cuatro – Camilo
Eterno – Prince Royce
Muevense – Marc Anthony
Natti Natasha En Amargue – Natti Natasha
Raíces – Gloria Estefan
Reparto – Gente De Zona
Yo Deluxe – Christian Alicea
Mejor Canción Música Mexicana
“El Amigo” – Christian Nodal
“El Amor De Mi Herida” – Carín León
“Mira Quién Lo Dice” – Pepe Aguilar
“Perdonarte ¿Para Qué?” – Los Ángeles Azules & Emilia
“Que Siga Pasando” – Chiquis
“300 Noches” – Belinda & Natanael Cano
“Corazón De Piedra” – Xavi
“Dos Días” – Tito Double P & Peso Pluma
“Morena Canela” – Chino Pacas
“Si No Quieres No” – Luis R Conriquez & Netón Vega
“Tu Boda” – Oscar Maydon & Fuerza Regida
Mejor Canción Mariachi Música Mexicana
“Amé” – Christian Nodal
“Cuéntame” – Majo Aguilar & Alex Fernández
“Mi Eterno Amor Secreto” – Yuridia & Eden Muñoz
“Mis Amigas Las Flores” – Ángela Aguilar
“Un Millón De Primaveras (En Vivo Desde La Plaza De Toros La México)” – Alejandro Fernández
Mejor Canción Banda Música Mexicana
“Aquí Hay Para Llevar” – La Arrolladora Banda El Limón De René Camacho
“El Beneficio De La Duda” – Grupo Firme
“¿Qué Será De Mi Ex?” – La Adictiva
“Tengo Claro” – Banda Ms De Sergio Lizárraga & Alfredo Olivas
“Voy A Levantarme” – Banda Los Sebastianes De Saúl Plata
Mejor Canción Norteña Música Mexicana
“Aquí Mando Yo” – Los Tigres Del Norte
“Bandido De Amores” – Leonardo Aguilar & Pepe Aguilar
“Con Todo Respetillo” – Joss Favela & Luis R Conriquez
“Rey Sin Reina” – Julión Álvarez y Su Norteño Banda
“Traigo Saldo y Ganas De Rogar” – Eden Muñoz
Mejor Canción Música Mexicana Alternativa
“Como Capo” – Clave Especial & Fuerza Regida
“Esa Noche” – Eslabon Armado & Macario Martínez
“Holanda” – Línea Personal
“Loco” – Netón Vega
“Me Prometí” – Ivan Cornejo
“Triple Lavada Remix” – Esaú Ortiz, Luis R Conriquez, Oscar Maydon, Alemán ft. Victor Mendivil
Mejor Álbum Música Mexicana
Aquí Mando Yo – Los Tigres Del Norte
Boca Chueca, Vol.1 – Carín León
Eden – Eden Muñoz
Encuentros – Becky G
Evolución – Grupo Firme
Éxodo – Peso Pluma
Jugando A Que No Pasa Nada – Grupo Frontera
Mi Vida Mi Muerte – Netón Vega
Next – Xavi
Pero No Te Enamores – Fuerza Regida
¿Dónde y cuándo ver en vivo los Premios Juventud 2025?
Si tu artista favorito se encuentra en alguna de las ternas, te recordamos que los Premios Juventud se transmitirán en vivo. A continuación te compartimos los detalles:
- Fecha: 25 de septiembre, en punto de las 7:00 horas (Centro de México)
- ¿Dónde ver en vivo? Puedes ver en vivo los Premios Juventud, a través de Univision, UNIMÁS, Galavisión y ViX.
¿Quién es Bad Bunny?
Benito Antonio Martínez Ocasio, mejor conocido como Bad Bunny, es un compositor y cantante puertorriqueño. Nació en San Juan, Puerto Rico, el 10 de marzo de 1994.
Inició su carrera musical en YouTube, donde comenzó a ganar fans y notoriedad. En 2017 conquistó Europa con una gira de 20 conciertos, ha cantado en los Premios Billboard de la Música, junto a J. Balvin. También ha hecho colaboraciones con Lusi Fonsi, Yandel, Daddy Yankee, Don Omar, Zion & Lennox, Nicky Jam, Dua Lipa, Julieta Venegas, Tainy, Travis Scott, The Weeknd.
El 5 de enero de 2025, estrenó su exitoso álbum, ‘Debí tirar más fotos’. Este 25 de septiembre podría sumar un Premio Juventud a su lista de reconocimientos en los que se incluyen 4 premios Grammy Latino, 5 Premios Billboard Latino, al menos 1 Premio Billboard Music Award, varios premios MTV, por mencionar algunos.
