Gavin Creel: ¿De qué murió el famoso actor de Broadway?

Gavin Creel, destacado actor y cantante de Broadway, ha fallecido a los 48 años en Nueva York, el 30 de septiembre de 2024. Su publicista, Matt Polk, confirmó que la causa de su muerte fue un cáncer agresivo conocido como sarcoma de vaina nerviosa periférica melanótico metastásico.

El artista era ampliamente reconocido por su talento y carisma en el escenario, y su partida deja un vacío en la comunidad teatral y musical.

La carrera del artista Gavin Creel

Originario de Findlay, Ohio, Creel mostró desde joven un interés profundo por las artes escénicas, lo que lo llevó a graduarse en 1998 de la Escuela de Música, Teatro y Danza de la Universidad de Michigan. Su carrera en Broadway despegó en 2002 con el papel de Jimmy Smith en “Thoroughly Modern Millie”.

A partir de ese momento, se convirtió en un referente del teatro musical, destacando en producciones icónicas como “Hair”, “La Cage Aux Folles” y “Into the Woods”. Su actuación como el misionero Elder Price en “The Book of Mormon” le permitió recibir un Olivier Award en 2014, tras su paso por el West End de Londres. En 2017, su interpretación en “Hello, Dolly!” junto a Bette Midler y David Hyde Pierce le valió un Premio Tony a Mejor Actor de Reparto en un Musical.

Además de su carrera actoral, Creel fue un defensor activo de los derechos humanos y de la comunidad LGBTQ+. Cofundó la organización Broadway Impact, que abogó por la aprobación de la Ley de Matrimonio Igualitario en Estados Unidos, reflejando su compromiso social más allá del escenario.

Por último, el actor también hizo incursiones en la televisión y el cine, participando en la serie “American Horror Stories” y en las películas para televisión “Eloise at the Plaza” y “Eloise at Christmastime”. Su legado perdura no solo en su contribución al arte escénico, sino también en su impacto positivo en la sociedad, lo que lo convierte en una figura recordada y admirada por muchos.

