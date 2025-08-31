Guía completa para ver las películas de El Conjuro en el orden correcto

Si eres de los que aman el terror y quieres prepararte para ver la nueva cinta El Conjuro 4 , entonces, te conviene aprovechar este domingo para ver el universo de los Warren en el orden cronológico.

Con el final de la saga de El Conjuro a la vuelta de la esquina, es el momento perfecto para revivir esta historia en su verdadero orden cronológico, y no como fueron estrenadas en el cine. ¡Prepara las palomitas y la cobija!

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información que te interesa, al momento y en la palma de tu mano.

¿Cuál es el orden cronológico en las películas de El Conjuro?

Para entender la historia de los Warren y todos los demonios que los acechan, lo mejor es seguir la línea del tiempo de los eventos. Aquí te lo mostramos en el orden en que ocurrieron:

La monja (2018): El origen de todo, en 1952. Un sacerdote y una joven monja viajan a Rumania para investigar el suicidio de una religiosa y terminan enfrentándose a una entidad demoníaca.

Annabelle: Creation (2017): Viajamos a 1955. Un fabricante de muñecas y su esposa abren su casa a un grupo de huérfanas, sin saber que una de ellas se convertirá en el recipiente de una fuerza maligna que crearon años atrás.

La monja II (2023): Cuatro años después de los eventos de la primera película, en 1956, el demonio Valak regresa y aterroriza una escuela internado en Francia.

Annabelle (2014): Esta terrorífica historia sucede en 1967. Una pareja que espera un bebé recibe un regalo aterrador: una muñeca poseída por un culto satánico.

El conjuro (2013): En 1971, Ed y Lorraine Warren hacen su primera gran aparición en pantalla, investigando un caso de posesión en una granja familiar.

Annabelle 3: Viene a casa (2019): La muñeca diabólica, Annabelle, ya está en el museo de los Warren, pero logra despertar a todos los espíritus malignos que se encuentran dentro. Todo esto sucede en 1972.

El conjuro 2 (2016): La familia Warren viaja a Londres, en 1973, para ayudar a una familia que vive atormentada por un poltergeist.

El conjuro: El diablo me obligó a hacerlo (2021): El último caso documentado. En 1977, los Warren se enfrentan a un caso de posesión usado como defensa legal en un juicio por asesinato.

¿De qué se trata El Conjuro 4?

El final está cerca. La última entrega, que llevará el nombre de El conjuro 4: Últimos ritos cerrará con broche de oro la saga de los Warren . Dirigida por Michael Chaves, la película se centrará en el último y más peligroso caso al que la pareja de investigadores paranormales se ha enfrentado.

¿Cuándo se estrena El Conjuro 4?

¡Aparta la fecha! El tan esperado final de la saga de terror, El Conjuro 4 llegará a las salas de cine de México el próximo jueves 4 de septiembre de 2025.

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

