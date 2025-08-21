Muere Xava Drago, vocalista de CODA y deja un vacío en el rock mexicano

Xava Drago, vocalista de la banda de rock mexicana CODA , murió este jueves 21 de agosto, a los 54 años, a causa del cáncer de estómago, enfermedad que lo hizo despedirse de su público en días atrás.

A través de sus redes sociales, la banda anunció el fallecimiento de Salvador Aguilar Hurtado, mejor conocido como Xava Drago, a quien catalogó como “un gran guerrero” que siempre vivió con pasión y amó lo que hacía.

🚨#AlertaADN



Murió Xava Drago, vocalista de la banda mexicana CODA; padecía cáncer de estómago. Descanse en paz 🕊️ pic.twitter.com/tX3aV2Buq4 — adn40 (@adn40) August 21, 2025

