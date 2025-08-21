inklusion.png Sitio accesible
ADN 40
TV En Vivo
Adn40
Pop
Nota

Muere Xava Drago, vocalista de CODA y deja un vacío en el rock mexicano

Xava Drago falleció a los 54 años después de luchar contra el cáncer de estómago; días atrás se despidió de sus fans y les agradeció el apoyo mostrado.

xava_drago_coda_cancer.jpg
1 minutos de lectura.
Compartir:
Escrito por: Adriana Pacheco

Xava Drago, vocalista de la banda de rock mexicana CODA , murió este jueves 21 de agosto, a los 54 años, a causa del cáncer de estómago, enfermedad que lo hizo despedirse de su público en días atrás.

A través de sus redes sociales, la banda anunció el fallecimiento de Salvador Aguilar Hurtado, mejor conocido como Xava Drago, a quien catalogó como “un gran guerrero” que siempre vivió con pasión y amó lo que hacía.

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a adn40 en Google News!

Autor / Redactor

Adriana Pacheco

adriana.pacheco@tvazteca.com.mx