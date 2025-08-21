Muere Xava Drago, vocalista de CODA y deja un vacío en el rock mexicano
Xava Drago falleció a los 54 años después de luchar contra el cáncer de estómago; días atrás se despidió de sus fans y les agradeció el apoyo mostrado.
Xava Drago, vocalista de la banda de rock mexicana CODA , murió este jueves 21 de agosto, a los 54 años, a causa del cáncer de estómago, enfermedad que lo hizo despedirse de su público en días atrás.
A través de sus redes sociales, la banda anunció el fallecimiento de Salvador Aguilar Hurtado, mejor conocido como Xava Drago, a quien catalogó como “un gran guerrero” que siempre vivió con pasión y amó lo que hacía.
🚨#AlertaADN— adn40 (@adn40) August 21, 2025
Murió Xava Drago, vocalista de la banda mexicana CODA; padecía cáncer de estómago. Descanse en paz 🕊️ pic.twitter.com/tX3aV2Buq4
adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.