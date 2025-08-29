Muere a los 64 años, la soprano Lourdes Ambriz

La soprano Lourdes Ambriz falleció a los 64 años; así lo dio a conocer el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL).

Lourdes Ambriz destacó en el ámbito de la música y cultura mexicana, tuvo una extensa y prolífica carrera.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información que te interesa, al momento y en la palma de tu mano.

¿De qué murió Lourdes Ambriz?

De acuerdo con la información, Lourdes Ambriz murió en un hospital donde se encontraba internada. Hasta el momento no se ha dado a conocer las causas de su deceso.

Amigos cercanos e instituciones lamentaron la muerte de Lourdes Ambriz y destacaron su repertorio que abarcó ópera , oratorio, música de cámara, renacentista y contemporánea.

El Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura lamenta profundamente el sensible fallecimiento de la soprano Lourdes Ambriz, figura esencial de la lírica mexicana, reconocida por un extenso repertorio que abarcó ópera, oratorio, música de cámara, renacentista y contemporánea.… pic.twitter.com/2kpr8SXh9u — Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (@bellasartesinba) August 28, 2025

¿Quién fue Lourdes Ambriz?

Lourdes Ambriz nació el 20 de julio de 1961, su amplio registro y dominio de su voz le permitió incursionar en todos los géneros.

Actuó en varios escenarios de Europa, América, África y Medio Oriente junto a Plácido Domingo , Justino Díaz, Francisco Araiza, Ramón Vargas y Rolando Villazón.

Fue solista de las orquestas de Dallas y San Francisco; del Centro Nacional de las Artes de Canadá; Simón Bolívar de Venezuela, Deutsche Kammerakademie; de la Ópera de Praga y del Cuarteto Arditti.

También se desempeñó como directora artística de la Ópera de Bellas Artes.

Además, participó en producciones de la Ópera de Bellas Artes . En los festivales Theater der Welt en Mülheim, de Edimburgo, e Internacional Cervantino.

Entre sus grabaciones destacan las óperas Aura de Lavista, The Visitors de Chávez y El Coyote y el Conejo de Rasgado.

Las Heroínas que Marcaron la Historia de México [VIDEO] ¿Qué es el liberalismo mexicano liderado por las mujeres? Conversamos sobre la alternancia del poder en El Refugio de los Conspiradores.

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.