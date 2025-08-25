¡Adiós, Peso Pluma! Nicki Nicole presume FOTO con nuevo novio

Nicki Nicole, la ex de Peso Pluma , se convirtió en tendencia al sorprender a sus seguidores con una romántica fotografía a lado del futbolista español, Lamine Yamale.

La cantante argentina está celebrando su cumpleaños 25 y aprovechó para confirmar su nuevo romance. La noticia puso el foco de inmediato en el nuevo joven que le ha robado el corazón. Te contamos todo lo que sabemos.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información que te interesa, al momento y en la palma de tu mano.

Nicki Nicole presume nuevo romance en redes sociales

Tras el polémico truene con el cantante mexicano Peso Pluma, Nicki Nicole se había dedicado a compartir con sus amigas, entre ellas Cazzu, quien también estaba pasando por una desilusión amorosa, tras su truene con Christian Nodal , padre se su hija Inti.

Sin embargo, todo parece indicar que la reguetonera argentina sanó su corazón y decidió darse una nueva oportunidad en el amor, esta vez con el centrocampista del F.C. Barcelona, Lamine Yamal.

Instagram @lamineyamal Lamine Yamal confirma noviazgo con Nicki Nicole.

Luego de varias semanas de rumores que aseguraban que ya existía un romance entre los dos tórtolos, finalmente, este 25 de agosto de 2025, Lamine Yamal confirmó su noviazgo con una romántica foto en la que se le ve celebrando el cumpleaños 25 de Nicki.

En la foto se ve a la pareja muy acaramelada con un elegante pastel blanco colocado sobre una mesa decorada con pétalos de rosas. El futbolista sorprendió a su novia con un mega ramo de rosas y globos en forma de corazón, que aparecen en la foto. Definitivamente, se puede ver que el joven futbolista está muy enamorado de su novia y la llenó de detalles en su cumpleaños 25.

Él es Lamine Yamal el nuevo galán de Nicki Nicole

Lamine Yamal Nasraoui Ebana tiene 18 años y es centrocampista del Barcelona. El joven futbolista se ha convertido en toda una revelación e incluso hay quienes lo han llamado como el heredero de Messi.

El astro del Barcelona ha sido campeón de la Liga dos veces, de la Copa del Rey y de la Supercopa de España. También fue la figura en la consagración de España en la Eurocopa 2024, donde deslumbró con su velocidad, sus goles y su personalidad irreverente.

Lo que preocupa a su club son los escándalos amorosos en lo que pudiera meterse; por lo pronto, el joven considerado como la joya más brillante del futbol español ya confirmó su noviazgo con Nicki Nicole.

¿Por qué terminaron Nicki Nicole y Peso Pluma?

Nicki Nicole y Peso Pluma comenzaron su noviazgo en noviembre de 2023. Aunque la pareja se dejó ver muy enamorada en algunas presentaciones y en alfombras rojas, el romance terminó muy pronto y no de la mejor manera.

Fue en febrero de 2024, que comenzaron a circular imágenes del cantante en compañía de otra mujer. El escándalo de la infidelidad llegó a oídos de la argentina, que inmediatamente dio por terminada su relación con el intérprete de corridos tumbados.

En ese entonces, Nicki Nicole compartió un mensaje en sus redes sociales en el que confirmaba que se había enterado de la infidelidad de su novio como el resto del mundo. “El respeto, es parte necesaria del amor. Lo que se ama, se respeta. Lo que se respeta, se cuida. Cuando no te cuidan y cuando no hay respeto… Yo ahí no me quedó. Yo de ahí me voy”, escribió.

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos