Robbie Williams revela cómo es vivir con el síndrome de Tourette

El cantante reveló que padece síndrome de Tourette, además de TDAH, depresión y ansiedad; destacó la importancia de buscar apoyo profesional.

Publicado por: Ximena Ochoa

Robbie Williams reveló que recientemente descubrió que padece síndrome de Tourette, además de otros trastornos como TDAH, depresión y ansiedad.

  • El cantante explicó que experimenta pensamientos intrusivos, los cuales asoció con el síndrome de Tourette tras reflexionar sobre sus síntomas.
  • El Síndrome de Tourette es un trastorno neurológico caracterizado por tics motores y fónicos involuntarios, que suelen aparecer en la infancia o adolescencia.
  • Aunque no tiene cura, puede tratarse con terapia conductual, medicamentos o psicoterapia, lo que mejora significativamente la calidad de vida del paciente.
  • La Fundación Mexicana de Tourette recomienda que familiares y amigos apoyen a quienes lo padecen mediante actividades creativas o físicas y, sobre todo, buscando ayuda profesional.

