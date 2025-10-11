Robbie Williams revela cómo es vivir con el síndrome de Tourette

Robbie Williams reveló que recientemente descubrió que padece síndrome de Tourette, además de otros trastornos como TDAH, depresión y ansiedad.

El cantante explicó que experimenta pensamientos intrusivos , los cuales asoció con el síndrome de Tourette tras reflexionar sobre sus síntomas.

, los cuales asoció con el tras reflexionar sobre sus síntomas. El Síndrome de Tourette es un trastorno neurológico caracterizado por tics motores y fónicos involuntarios , que suelen aparecer en la infancia o adolescencia.

caracterizado por , que suelen aparecer en la infancia o adolescencia. Aunque no tiene cura , puede tratarse con terapia conductual, medicamentos o psicoterapia, lo que mejora significativamente la calidad de vida del paciente.

, puede tratarse con terapia conductual, medicamentos o psicoterapia, lo que mejora significativamente la calidad de vida del paciente. La Fundación Mexicana de Tourette recomienda que familiares y amigos apoyen a quienes lo padecen mediante actividades creativas o físicas y, sobre todo, buscando ayuda profesional.

