VIDEO: Nodal en nueva polémica por mensajes románticos con una FAN; ¿le fue infiel a Belinda?

Christian Nodal no supera una polémica cuando ya está entrando en otra, pues recientemente salieron a la luz una serie de mensajes románticos con una fan, que lo pusieron a poner en la mira de las redes sociales.

Y es que todo parece indicar que, por culpa de su corazón enamorado, Christian Nodal estuvo a punto de haber cometido una infidelidad cuando era novio de Belinda . Te contamos los detalles.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información que te interesa, al momento y en la palma de tu mano.

Video viral revela mensajes románticos de Nodal con una fan

Christian Nodal todavía se encontraba recogiendo los pedazos de su relación tras la polémica entrevista con Adela Micha, en la que aceptó ser un mujeriego, cando en redes sociales ya estaba explotando otra bomba.

Y es que, el youtuber Mauricio Riveroll difundió imágenes de una supuesta conversación romántica que tuvo Christian Nodal con una de sus miles de fans. La conversación que comenzó siendo una charla entre amigos, con el paso del tiempo, comenzó a tornarse más romántica con todo y emojis con ojitos de corazón incluidos.

Christian Nodal y la supuesta infidelidad a Belinda

La charla podría ser completamente inofensiva, entre dos jóvenes solteros; sin embargo, según las fechas de las conversaciones, entre mayo y junio de 2020, en ese entonces, el famoso estaba a solo unas semanas de presumir públicamente su relación con Belinda. ¿Será que Nodal estaba enamorando a la fan y a Belinda al mismo tiempo?

Ahora que sabemos que Nodal terminó su relación con Cazzu, la madre de su hija Inti y, solo un par de días después ya estaba iniciando su noviazgo con Ángela Aguilar, es posible creer que efectivamente el corazón enamorado del intérprete de ‘Los besos que te di’ no pierde tiempo en su búsqueda del amor.

De acuerdo con el youtuber, en la charla con la fan, Nodal incluso comenta que tiene complicaciones para encontrarse con su fan, debido a las grabaciones de La Voz reality en el que justamente inició su noviazgo con Belinda.

Aunque todo parece indicar que El Forajido no logró concretar el encuentro con la fan, por lo menos sí tenía prendida otra velita antes de iniciar su noviazgo con Belinda.

Internautas funan a Nodal por mujeriego

En la entrevista con Adela Micha, Christian Nodal tuvo la oportunidad de desmentir que su relación con su actual esposa inició cuando él aún se encontraba con la mamá de su bebé. No obstante, la inconsistencia de su historia, la incongruencia en las fechas que intentaba explicar provocó que los internautas lo juzgarán como un mujeriego y terminara funado.

Este nuevo video viral solo terminó por complicar más la situación del cantante de regional mexicano, pues ahora, los internautas comenzaron a asegurar que es probable que Christian Nodal también le haya sido infiel a Belinda. ¿Tú qué opinas?

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

