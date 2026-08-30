¡Por fin! A esta hora regresa el agua en Milpa Alta, CDMX; tras corte de seis días

¿Te cortaron el agua y no regresa? Si vives en la alcaldía Milpa Alta, te urge saber que la Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua) realizó un corte de agua de hasta 200 horas, debido a trabajos de mantenimiento.

¡No te preocupes! El servicio de agua volverá en pocos días, pero si lo requieres, puedes solicitar el servicio de pipas de agua totalmente gratuitas. Te contamos los detalles.

¿Por qué no hay agua en Milpa Alta hoy 30 de agosto?

Desde el pasado viernes 28 de agosto de 2026 comenzó un corte de agua en la alcaldía Milpa Alta. Según lo informado, a través de los canales oficiales de la Segiagua, es que una falla mecánica obligó a suspender la operación del Pozo San Juan Tepenahuac.

De esta manera, los técnicos de la Segiagua realizarán las labores de reparación en el Pozo en condiciones seguras.

🚧 La Secretaría de Gestión Integral del Agua informa a los vecinos de la alcaldía @GobMilpaAlta:



👷‍♀️ El personal técnico de la SEGIAGUA realiza trabajos de reparación debido a una falla mecánica y en las cuerda de la columna del Pozo San Juan Tepenahuac, por lo que se suspende… pic.twitter.com/HaG36jmb1d — Secretaría de Gestión Integral del Agua (@SEGIAGUA) August 29, 2026

¿Cuándo regresa el agua en la alcaldía Milpa Alta?

Los trabajos de reparación en el Pozo San Juan Tepenahuac comenzaron el pasado viernes 28 de agosto y, de acuerdo con las autoridades, es probable que terminen hasta el día viernes 4 de septiembre, en cuanto se finalicen las labores de reparación.

Las colonias de la alcaldía Milpa Alta que sufrirán de una baja presión en las tomas de agua son:

San Juan Tepenahuac

San Francisco Tecoxpa

San Jerónimo Miacatlán

Santa Ana Tlacotenco

San Agustín Ohtenco

Recuerda que, en caso de ser necesario, tú o tus vecinos podrán solicitar pipas de agua a través de la Línea H2O en el *426.