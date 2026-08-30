EN VIVO: Metrobús con estaciones cerradas por Maratón CDMX; Metro con retrasos hoy domingo 30 de agosto

La Ciudad de México (CDMX) tendrá modificaciones en el transporte público debido al Medio Maratón durante este domingo 30 de agosto, específicamente en el Metrobús.
En este transporte habrá modificaciones en el servicio de las líneas 1, 2, 3, 4 y 7 desde las 05:00 hasta las 17:00 horas (tiempo del centro del país); sin embargo, las autoridades informaron que está sujeto a condiciones viales, por lo que aquí te contamos cómo va en el día a día.
Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.
¿Cómo va el Metrobús CDMX hoy 30 de agosto?
Así va el Metrobús CDMX hoy domingo:
- 05:00 a 14:30 horas: en la línea 7 sin servicio de Garibaldi a Campo Marte, así como la ruta Alameda Tacubaya a París
- 05:00 a 17:00 horas: en la línea 4 ruta sur sin servicio de Buenavista a Pino Suárez
- 05:00 - 14:30 horas: en la línea 4 ruta norte sin servicio de Buenavista a Bellas Artes
- 05:00 - 14:30 horas: en la línea 3 sin servicio en las estaciones Mina, Hidalgo, Juárez y Balderas
- 05:00 - 10:00 horas: en la línea 2 sin servicio de Tacubaya a Amores, así como las rutas Tepalcates-Colonia del Valle y Rojo Gómez - Dr. Gálvez
- 05:00 - 14:00 horas: en la línea 1 sin servicio de Reforma a Villa Olímpica, así como la estación Buenavista y sin servicio la ruta de Indios Verdes a Pueblo Santa Cruz Atoyac
- 04:30 horas: inicia el servicio del Metrobús CDMX
Así avanza el Metro CDMX este domingo
Por otra parte, así avanza el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro CDMX:
- 07:20 horas: Línea 3 del Metro CDMX con retrasos
- 07:00 horas: inicia servicio del Metro CDMX
adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.