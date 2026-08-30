EN VIVO: Metrobús con estaciones cerradas por Maratón CDMX; Metro con retrasos hoy domingo 30 de agosto

La Ciudad de México (CDMX) tendrá modificaciones en el transporte público debido al Medio Maratón durante este domingo 30 de agosto, específicamente en el Metrobús.

En este transporte habrá modificaciones en el servicio de las líneas 1, 2, 3, 4 y 7 desde las 05:00 hasta las 17:00 horas (tiempo del centro del país); sin embargo, las autoridades informaron que está sujeto a condiciones viales, por lo que aquí te contamos cómo va en el día a día.

⚠️ ATENCIÓN ⚠️



Este domingo 30 de agosto, las Líneas 1, 2, 3, 4 y 7 tendrán modificaciones en el servicio por el Maratón de la Ciudad de México 2026. 🏃🏃‍♀️



Mantente pendiente del Estado del Servicio en tiempo real en https://t.co/oU8f4Ffn0y pic.twitter.com/No9S0r7SOL — Metrobús CDMX (@MetrobusCDMX) August 27, 2026

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¿Cómo va el Metrobús CDMX hoy 30 de agosto?

Así va el Metrobús CDMX hoy domingo:

05:00 a 14:30 horas: en la línea 7 sin servicio de Garibaldi a Campo Marte , así como la ruta Alameda Tacubaya a París

, así como la ruta Alameda Tacubaya a París 05:00 a 17:00 horas: en la línea 4 ruta sur sin servicio de Buenavista a Pino Suárez

05:00 - 14:30 horas: en la línea 4 ruta norte sin servicio de Buenavista a Bellas Artes

05:00 - 14:30 horas: en la línea 3 sin servicio en las estaciones Mina, Hidalgo, Juárez y Balderas

en las 05:00 - 10:00 horas: en la línea 2 sin servicio de Tacubaya a Amores , así como las rutas Tepalcates-Colonia del Valle y Rojo Gómez - Dr. Gálvez

, así como las y 05:00 - 14:00 horas: en la línea 1 sin servicio de Reforma a Villa Olímpica , así como la estación Buenavista y sin servicio la ruta de Indios Verdes a Pueblo Santa Cruz Atoyac

, así como la estación Buenavista y sin servicio la ruta de Indios Verdes a Pueblo Santa Cruz Atoyac 04:30 horas: inicia el servicio del Metrobús CDMX

Así avanza el Metro CDMX este domingo

Por otra parte, así avanza el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro CDMX:

07:20 horas: Línea 3 del Metro CDMX con retrasos

07:00 horas: inicia servicio del Metro CDMX

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