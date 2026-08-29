Cierres viales y alternativas por el Maratón CDMX este domingo

El 30 de agosto se llevará a cabo la XLIII edición del Maratón de la CDMX, uno de los eventos deportivos más importantes y si eres automovilista te recomendamos tomar previsiones ya que se llevarán a cabo cierres viales, aquí te contamos qué avenidas tendrán afectaciones y las alternativas.

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Calles cerradas en CDMX por el Maratón

Los participantes recorrerán 42.195 kilómetros desde el Estadio Olímpico Universitario hasta el Zócalo capitalino y por ello la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) dio a conocer qué calles tendrán cierres.

Se debe considerar que los cortes a la circulación no serán simultáneos sino que se llevarán a cabo de manera progresiva y escalonada conforme vayan avanzando los corredores.

Avenida Insurgentes Sur tendrá un cierre total de carriles centrales y laterales entre Anillo Periférico y Circuito Interior a partir de las 04:30 horas.

Posteriormente se registraran cortes totales una hora antes del paso estimado del primer corredor y hasta que pase el último participante y la “barredora” en:

Avenida Oaxaca

Avenida Nuevo León

Avenida Sonora

Paseo de la Reforma (en ambos sentidos, de la Diana Cazadora hasta el perímetro de Lomas de Chapultepec)

Avenida Presidente Masaryk

Avenida Ejército Nacional

Avenida Juárez

Eje 1 Poniente (tramo cerca de la Avenida Juárez y el Monumento a la Revolución)

Las vialidades del Centro Histórico que estarán cerradas son:

20 de Noviembre

Pino Suárez, Madero

5 de Mayo

Perímetro del Zócalo

#MaratónCDMX2026 | Este domingo 30 de agosto, se llevará a cabo el XLIII Maratón de la Ciudad de México 2026. 🏃🏻‍♀️🏃🏻‍♂️



☝🏼 Toma en cuenta que el recorrido contempla vialidades de Insurgentes, Condesa, avenida Chapultepec, Paseo de la Reforma y avenida Juárez, donde habrá cierres y… pic.twitter.com/iPaxqczGFn — Gobierno de la Ciudad de México (@GobCDMX) August 28, 2026

Alternativas viales por cierres durante el Maratón

Ante ello, las autoridades recomiendan a los automovilistas utilizar como alternativas viales:

Eje 3 Oriente Francisco del Paso y Troncoso

Eje Central Lázaro Cárdenas y Circuito Interior

Avenida Aztecas

Avenida Cuauhtémoc

Avenida División del Norte

Avenida Marina Nacional

Anillo Periférico

Calzada Legaria

Circuito Interior

Durante el evento se llevará a cabo un importante dispositivo de seguridad y se desplegarán mil 200 policías, 455 uniformados de tránsito, 188 vehículos oficiales, 48 motopatrullas, tres ambulancias, 21 elementos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) y un helicóptero de los Cóndores que realizará sobrevuelos.

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