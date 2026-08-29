Cierres viales y alternativas por el Maratón CDMX este domingo

El 30 de agosto se llevará a cabo la XLIII edición del Maratón de la CDMX, uno de los eventos deportivos más importantes y si eres automovilista te recomendamos tomar previsiones ya que se llevarán a cabo cierres viales, aquí te contamos qué avenidas tendrán afectaciones y las alternativas.
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Calles cerradas en CDMX por el Maratón
Los participantes recorrerán 42.195 kilómetros desde el Estadio Olímpico Universitario hasta el Zócalo capitalino y por ello la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) dio a conocer qué calles tendrán cierres.
Se debe considerar que los cortes a la circulación no serán simultáneos sino que se llevarán a cabo de manera progresiva y escalonada conforme vayan avanzando los corredores.
Avenida Insurgentes Sur tendrá un cierre total de carriles centrales y laterales entre Anillo Periférico y Circuito Interior a partir de las 04:30 horas.
Posteriormente se registraran cortes totales una hora antes del paso estimado del primer corredor y hasta que pase el último participante y la “barredora” en:
- Avenida Oaxaca
- Avenida Nuevo León
- Avenida Sonora
- Paseo de la Reforma (en ambos sentidos, de la Diana Cazadora hasta el perímetro de Lomas de Chapultepec)
- Avenida Presidente Masaryk
- Avenida Ejército Nacional
- Avenida Juárez
- Eje 1 Poniente (tramo cerca de la Avenida Juárez y el Monumento a la Revolución)
Las vialidades del Centro Histórico que estarán cerradas son:
- 20 de Noviembre
- Pino Suárez, Madero
- 5 de Mayo
- Perímetro del Zócalo
Alternativas viales por cierres durante el Maratón
Ante ello, las autoridades recomiendan a los automovilistas utilizar como alternativas viales:
- Eje 3 Oriente Francisco del Paso y Troncoso
- Eje Central Lázaro Cárdenas y Circuito Interior
- Avenida Aztecas
- Avenida Cuauhtémoc
- Avenida División del Norte
- Avenida Marina Nacional
- Anillo Periférico
- Calzada Legaria
- Circuito Interior
Durante el evento se llevará a cabo un importante dispositivo de seguridad y se desplegarán mil 200 policías, 455 uniformados de tránsito, 188 vehículos oficiales, 48 motopatrullas, tres ambulancias, 21 elementos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) y un helicóptero de los Cóndores que realizará sobrevuelos.
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