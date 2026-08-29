Skip to main content
TV En Vivo
ÚLTIMA HORA
Carreteras con bloqueos hoy 29 de agosto: vialidades paralizadas a pocos días del regreso a clases
/Ciudad/Nota

Cierres viales y alternativas por el Maratón CDMX este domingo

Si eres automovilista toma previsiones debido a que habrá cierres viales por el Maratón CDMX, conoce qué calles no tendrán paso y las alternativas.

Metadatos del artículo

2 minutos lectura
Escrito por: Itandehui Cervantes

El 30 de agosto se llevará a cabo la XLIII edición del Maratón de la CDMX, uno de los eventos deportivos más importantes y si eres automovilista te recomendamos tomar previsiones ya que se llevarán a cabo cierres viales, aquí te contamos qué avenidas tendrán afectaciones y las alternativas.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

Calles cerradas en CDMX por el Maratón

Los participantes recorrerán 42.195 kilómetros desde el Estadio Olímpico Universitario hasta el Zócalo capitalino y por ello la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) dio a conocer qué calles tendrán cierres.

Se debe considerar que los cortes a la circulación no serán simultáneos sino que se llevarán a cabo de manera progresiva y escalonada conforme vayan avanzando los corredores.

Avenida Insurgentes Sur tendrá un cierre total de carriles centrales y laterales entre Anillo Periférico y Circuito Interior a partir de las 04:30 horas.

Posteriormente se registraran cortes totales una hora antes del paso estimado del primer corredor y hasta que pase el último participante y la “barredora” en:

  • Avenida Oaxaca
  • Avenida Nuevo León
  • Avenida Sonora
  • Paseo de la Reforma (en ambos sentidos, de la Diana Cazadora hasta el perímetro de Lomas de Chapultepec)
  • Avenida Presidente Masaryk
  • Avenida Ejército Nacional
  • Avenida Juárez
  • Eje 1 Poniente (tramo cerca de la Avenida Juárez y el Monumento a la Revolución)

Las vialidades del Centro Histórico que estarán cerradas son:

  • 20 de Noviembre
  • Pino Suárez, Madero
  • 5 de Mayo
  • Perímetro del Zócalo

Alternativas viales por cierres durante el Maratón

Ante ello, las autoridades recomiendan a los automovilistas utilizar como alternativas viales:

  • Eje 3 Oriente Francisco del Paso y Troncoso
  • Eje Central Lázaro Cárdenas y Circuito Interior
  • Avenida Aztecas
  • Avenida Cuauhtémoc
  • Avenida División del Norte
  • Avenida Marina Nacional
  • Anillo Periférico
  • Calzada Legaria
  • Circuito Interior

Durante el evento se llevará a cabo un importante dispositivo de seguridad y se desplegarán mil 200 policías, 455 uniformados de tránsito, 188 vehículos oficiales, 48 motopatrullas, tres ambulancias, 21 elementos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) y un helicóptero de los Cóndores que realizará sobrevuelos.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.

¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a adn Noticias en Google News!

LO MÁS VISTO