EN VIVO: Maratón y bloqueos afectarán la CDMX hoy domingo 30 de agosto

Si vas a salir este domingo 30 de agosto, ve con cuidado y con tiempo de sobra debido a que por bloqueos y el maratón de la Ciudad de México (CDMX) habrá afectaciones viales.
De acuerdo a la programación de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), se prevé no sólo el maratón, sino tres marchas por el Día de la Desaparición Forzada, nueve concentraciones, dos rodadas de motos, cinco rodadas ciclistas, así como 18 eventos de esparcimiento.
Ante esto, el transporte público de la capital podría ser una alternativa para que llegues al lugar de tus planes.
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Minuto a minuto de marchas, bloqueos y eventos en CDMX hoy domingo 30 de agosto
- 15:00 horas: marcha de la campaña nacional contra la Desaparición Forzada en México del Ángel de la Independencia al Zócalo
- 14:00 horas: marcha de Colectivos de Búsqueda y Familiares de Personas Desaparecidas del Ángel de la Independencia al Zócalo
- 11:00 horas: concentración del colectivo Violencia Feminicida México en la alcaldía Cuauhtémoc
- 09:00 horas: concentración del colectivo “Glorieta de las y los Desaparecidos” en la Glorieta del Ahuehuete en la alcaldía de Cuauhtémoc
- 09:00 horas: bloqueo del colectivo Siembra Cultura en la alcaldía Cuauhtémoc
- 09:00 horas: marchas de Familiares Muertos, asesinados y Víctimas de Desaparición Forzada. Inicia en el Ángel de la Independencia al Zócalo
- 05:55 horas: inicia XLIII Edición del Maratón de la Ciudad de México de las astas del Estadio Olímpico Universitario al Zócalo CDMX
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