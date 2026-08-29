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Metrobús y Metro tendrán horario especial y cierre de estaciones por Maratón CDMX

La entrada al Metro será gratis y tendrá horario especial, en el Metrobús habrá cierre de estaciones por el Maratón CDMX, así que toma previsiones.

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2 minutos lectura
Escrito por: Itandehui Cervantes

El Metrobús y Metro de CDMX tendrán modificaciones en el servicio debido a que se realizará el Maratón CDMX, así que se recomienda a los usuarios tomar previsiones si planean utilizar el transporte público.

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Horario especial en el Metro por Maratón

Es importante destacar que la ruta del Maratón cruza y corre paralela a varias líneas clave del transporte público por lo que habrá modificaciones:

El Metro abrirá a las 05:00 horas para facilitar el traslado de los participantes y el acceso será gratuito para los corredores que presenten su número de inscripción en las líneas 1, 2, 3 y 9.

No habrá cierre de estaciones pero se recomienda tomar previsiones debido a que habrá estaciones más saturadas como es el caso de Universidad de la línea 3, Zócalo/Tenochtitlán de la 2 y Pino Suárez de la 1 y 2.

Cierre de estaciones del Metrobús

Mientras que el Metrobús suspenderá su servicio en la línea 1 de las 05:00 a las 14:00 horas en el tramo que va de la estación Reforma a Villa Olímpica y Buenavista II. Solo habrá servicio de Indios Verdes a Plaza de la República y de El Caminero a Corregidora.

En el caso de la línea 2, la suspensión será de las 05:00 a las 10:00 horas de Tacubaya a Amores.

La línea 3 suspenderá servicio de las 05:00 a las 14:30 horas en las estaciones Mina, Hidalgo, Juárez y Balderas y solo operará de forma normal de Tenayuca a Buenavista y de Cuauhtémoc a Pueblo Santa Cruz Atoyac.

Para la línea 4 se suspenderá el servicio de las 05:00 a las 14:30 horas de Buenavista IV a Bellas Artes y de las 05:00 a las 17:00 horas de Buenavista IV a Pino Suárez.

En la línea 7 se suspenderá el servicio de las 05:00 a las 14:30 horas de Garibaldi hasta Campo Marte.

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