Metrobús y Metro tendrán horario especial y cierre de estaciones por Maratón CDMX

El Metrobús y Metro de CDMX tendrán modificaciones en el servicio debido a que se realizará el Maratón CDMX, así que se recomienda a los usuarios tomar previsiones si planean utilizar el transporte público.

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Horario especial en el Metro por Maratón

Es importante destacar que la ruta del Maratón cruza y corre paralela a varias líneas clave del transporte público por lo que habrá modificaciones:

El Metro abrirá a las 05:00 horas para facilitar el traslado de los participantes y el acceso será gratuito para los corredores que presenten su número de inscripción en las líneas 1, 2, 3 y 9.

No habrá cierre de estaciones pero se recomienda tomar previsiones debido a que habrá estaciones más saturadas como es el caso de Universidad de la línea 3, Zócalo/Tenochtitlán de la 2 y Pino Suárez de la 1 y 2.

#AvisoMetro: En apoyo a las y los corredores de la XLIII Edición del Maratón de la Ciudad de México, que se realizará el domingo 30 de agosto, el Metro iniciará servicio a partir de las 5:00 horas en las Líneas 1, 2, 3 y 9.



Recuerda que las y los participantes tendrán acceso… pic.twitter.com/gboYtoiFIm — MetroCDMX (@MetroCDMX) August 28, 2026

Cierre de estaciones del Metrobús

Mientras que el Metrobús suspenderá su servicio en la línea 1 de las 05:00 a las 14:00 horas en el tramo que va de la estación Reforma a Villa Olímpica y Buenavista II. Solo habrá servicio de Indios Verdes a Plaza de la República y de El Caminero a Corregidora.

En el caso de la línea 2, la suspensión será de las 05:00 a las 10:00 horas de Tacubaya a Amores.

La línea 3 suspenderá servicio de las 05:00 a las 14:30 horas en las estaciones Mina, Hidalgo, Juárez y Balderas y solo operará de forma normal de Tenayuca a Buenavista y de Cuauhtémoc a Pueblo Santa Cruz Atoyac.

Para la línea 4 se suspenderá el servicio de las 05:00 a las 14:30 horas de Buenavista IV a Bellas Artes y de las 05:00 a las 17:00 horas de Buenavista IV a Pino Suárez.

En la línea 7 se suspenderá el servicio de las 05:00 a las 14:30 horas de Garibaldi hasta Campo Marte.

⚠️ ATENCIÓN ⚠️



Este domingo 30 de agosto, las Líneas 1, 2, 3, 4 y 7 tendrán modificaciones en el servicio por el Maratón de la Ciudad de México 2026. 🏃🏃‍♀️



Mantente pendiente del Estado del Servicio en tiempo real en https://t.co/oU8f4Ffn0y pic.twitter.com/No9S0r7SOL — Metrobús CDMX (@MetrobusCDMX) August 27, 2026

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