Corte de agua hoy: Lista de colonias sin agua en CDMX; hora exacta en que regresa el suministro

Si vives en la Ciudad de México y no tienes agua es probable que vivas en algunas de las colonias que sufrirán un corte programado los días 20 y 21 de agosto, mientras los técnicos de la Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua) realizan trabajos de mantenimiento.

En adn Noticias, te mantenemos informado acerca de cuáles son las alcaldías y colonias afectadas con un corte de agua hoy.

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Corte de agua en Iztacalco hoy: ¿A qué hora regresa el agua?

La alcaldía Iztacalco tiene programado un corte de agua que tendrá una duración de 48 horas. El personal técnico de la Segiagua está realizando trabajos de reparación en el equipo de bombeo tras una falla en el pozo Iztacalco.

Inicio de corte: Miércoles 19 de agosto a las 17:00 horas

a las 17:00 horas Fin del corte: Viernes 21 de agosto las 16:00 horas

las 16:00 horas Colonias afectadas: Picos Sección 1-A y Campamento 2 de Octubre

🚧 La Secretaría de Gestión Integral del Agua informa a los vecinos de la @IztacalcoAl:



👷‍♀️ El personal técnico de la SEGIAGUA realiza trabajos de mantenimiento en el equipo de bombeo tras una falla en el pozo Iztacalco.



🛠️Se mantiene el suministro de agua potable aunque con… pic.twitter.com/ldE7dabO4s — Secretaría de Gestión Integral del Agua (@SEGIAGUA) August 20, 2026

Lista de colonias que se quedan sin agua en Iztapalapa hoy

Por otra parte, cientos de vecinos de la alcaldía Iztapalapa también sufrirán un corte de agua hoy, debido a que los técnicos de la Segiagua se encuentran trabajando en la sustitución de bomba en el pozo Peñon 9.

Inicio de corte: Jueves 20 de agosto a las 10:30 horas

a las 10:30 horas Fin del corte: Viernes 21 de agosto a las 17:00 horas

a las 17:00 horas Colonias sin agua hoy: Álvaro Obregón y El Rosario

🚧 La Secretaría de Gestión Integral del Agua informa a los vecinos de la @Alc_Iztapalapa:



👷‍♀️ El personal técnico de la SEGIAGUA realiza trabajos de mantenimiento y sustitución de bomba en el pozo Peñon 9.



🛠️ Se mantiene el suministro de agua potable aunque con baja presión en… pic.twitter.com/k9vf11VfmC — Secretaría de Gestión Integral del Agua (@SEGIAGUA) August 20, 2026

Corte de agua en Coyoacán hoy 20 de agosto

Además de las alcaldías antes mencionadas, este jueves 20 de agosto también se registra un corte de agua en algunas colonias de la alcaldía Coyoacán, debido a trabajos de desvío de tubería por obras del cablebús.

Inicio del corte: Jueves 20 de agosto a las 8:00 horas

a las 8:00 horas Fin del corte: Jueves 20 de agosto a las 20.00 horas

a las 20.00 horas Colonias sin agua hoy: Unidad Habitacional Imán 580

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