Contaminación por partículas PM2.5 dañan la calidad del aire en CDMX hoy

La contaminación ambiental es un problema que afecta a las grandes ciudades como la CDMX y por ello, el Sistema de Monitoreo Atmosférico realiza un análisis de la calidad del aire y así activar la Fase 1 de Contingencia Ambiental y el Doble Hoy No Circula y esté sábado hay contaminantes.

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¿Cómo está la calidad del aire hoy en CDMX?

Según el reporte, hoy la calidad del aire es aceptable y el nivel de riesgo moderado debido a que hay partículas contaminantes PM2.5 que se encuentran suspendidas y provienen de escapes de autos, incendios y reacciones químicas en la atmósfera.

Estas partículas son 30 veces más delgadas que un cabello humano y debido a su diminuto tamaño son capaces de cruzar los alvéolos pulmonares y entran al torrente sanguíneo dañando el sistema cardiovascular y respiratorio.

La calidad del aire se clasifica en los siguientes colores:

Buena: Verde

Aceptable: Amarilla

Mala: Naranja

Muy mala: Roja

Extremadamente mala: Morada

¿Se activará el Doble Hoy No Circula?

Aunque las partículas PM2.5 son contaminantes criterio se establece un límite máximo permisible de concentración en el aire y cuando se superan los 150 puntos se activa la Fase 1 de Contingencia Ambiental y el Doble Hoy No Circula.

Por ahora no se han superado esos límites por lo que las restricciones vehiculares aplican de manera normal y solo deben descansar los holograma 2 y foráneos.

Sin embargo, hay radiación y se recomienda a la población utilizar protección solar y de ser posible evitar realizar actividades al aire libre entre las 13:00 y las 19:00 horas que es cuando hay mayor concentración de contaminantes.

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