Bloqueos y rodadas paralizarán calles de CDMX hoy

Si eres automovilista y tienes planes de salir este fin de semana toma en cuenta que se tienen previstos bloqueos y manifestaciones que provocarán cierres viales en diferentes alcaldías de la CDMX.

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¿Qué calles estarán cerradas hoy por bloqueos?

De acuerdo con la información de la Agenda de Movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) hoy se realizarán cortes viales en:

Circuito Interior Melchor Ocampo y Av. Paseo de la Reforma , colonia Cuauhtémoc, alcaldía Cuauhtémoc a las 09:00 horas .

, colonia Cuauhtémoc, alcaldía Cuauhtémoc a las . Carr. México Toluca Km. 17.5 , colonia Lomas de Vista Hermosa, alcaldía Cuajimalpa a las 11:00 horas.

, colonia Lomas de Vista Hermosa, alcaldía Cuajimalpa a las Av. Río Churubusco No. 79 , colonia Country Club Churubusco, alcaldía Coyoacán y en Diagonal 20 de Noviembre y Tlaxcoaque, colonia Centro y en José María Roa Bárcenas y José Antonio Torres, colonia Vista Alegre, alcaldía Cuauhtémoc a las 12:00 horas.

, colonia Country Club Churubusco, alcaldía Coyoacán y en Diagonal 20 de Noviembre y Tlaxcoaque, colonia Centro y en José María Roa Bárcenas y José Antonio Torres, colonia Vista Alegre, alcaldía Cuauhtémoc a las Citlaltépetl No. 25 , colonia Hipódromo, alcaldía Cuauhtémoc a las 12:30 horas .

, colonia Hipódromo, alcaldía Cuauhtémoc a las . Av. México Coyoacán No. 343 , colonia Xoco, alcaldía Benito Juárez a las 16:00 horas.

, colonia Xoco, alcaldía Benito Juárez a las 16:00 horas. Av. Insurgentes Sur No. 1614, colonia Crédito Constructor a las 15:00 horas .

. Cobre y Cananea, Col. Nicolás Bravo, alcaldía Venustiano Carranza a las 16:30 horas.

Calz. de las Armas y Hacienda el Rosario, colonia Prados del Rosario, alcaldía Azcapotzalco a las 19:00 horas.

¿En dónde habrá rodadas hoy en CDMX?

También se tienen previstas rodadas en:

Estación “Nopalera” del Sistema de Transporte Colectivo Metro, Av. Tláhuac y Manuel M. López , Col. Santa Ana Poniente con rumbo a Oaxtepec, Morelos a las 08:00 horas.

, Col. Santa Ana Poniente con rumbo a Oaxtepec, Morelos a las Centro de Tlalpan, alcaldía Tlalpan a las 12:30 horas, Parque de la Bombilla, Av. de la Paz A, colonia Chimalistac, alcaldía Álvaro Obregón a las 13:00 horas y en el Ángel de la Independencia, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc a las 14:30 horas con rumbo al Museo Jumex, Blvd. Miguel de Cervantes Saavedra No. 303, colonia Granada, alcaldía Miguel Hidalgo.

y en el Ángel de la Independencia, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc a las 14:30 horas con rumbo al Museo Jumex, Blvd. Miguel de Cervantes Saavedra No. 303, colonia Granada, alcaldía Miguel Hidalgo. Palacio de Bellas Artes con rumbo a Ruta Maratón de la Ciudad de México a las 22:00 horas.

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