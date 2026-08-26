CFE te va a cortar la luz por más de 7 horas este 28 de agosto; a qué hora empieza y dónde

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) te va a cortar la luz hoy si vives en el estado de Hidalgo. Este viernes 28 de agosto cientos de vecinos y negocios sufrirán un apagón eléctrico que los dejará sin luz por un periodo de siete horas.

Te contamos a qué hora comenzará el corte de luz en Hidalgo y cuáles son las colonias afectadas.

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¿Por qué van a cortar la luz en Hidalgo este 28 de agosto?

A través de un comunicado, la compañía de luz informó a los habitantes del municipio de Metztitlán, Hidalgo, que este viernes 28 de agosto, está programado un corte de luz de siete horas.

Inicio de corte: 10:30 horas

Fin de corte de luz: 18:00 horas

Durante este tiempo, los técnicos de la CFE saldrán a las calles del municipio para realizar obras de mantenimiento en la red eléctrica, para mejorar la calidad del servicio.

Corte de luz CFE hoy Anuncian corte de luz CFE en Hidalgo este 28 de agosto.

Colonias sin luz en Hidalgo este 28 de agosto

Si vives en el municipio de Metztitlán, Hidalgo, te interesa saber que el apagón del proximo viernes 28 de agosto únicamente afectará a las siguientes colonias y calles:

Miahuatlán

San Juan

Tlazoquitipa

¿Cómo consultar tu recibo de luz?

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