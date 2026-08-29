CFE cortará la luz en Sonora; vecinos que se quedarán sin el servicio este domingo 30 de agosto

Si eres habitante de Sonora prepárate porque la Comisión Federal de Electricidad (CFE) suspenderá de forma temporal el suministro de energía eléctrica este domingo 30 de agosto en un municipio del Estado.

Según el aviso por parte de la CFE, el corte de energía se realizará en el Ejido Cibuta, municipio de Nogales, Sonora, este domingo 30 de agosto. Aquí en adn Noticias te contamos todos los detalles de este apagón.

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¿Por qué cortarán la luz en Ejido Cibuta?

El comunicado por parte de CFE señala que la suspensión temporal del servicio es debido a trabajos de mantenimiento y mejora en la infraestructura de la zona.

Se pretende fortalecer la calidad del suministro en la zona para todos los habitantes y que no se presenten apagones más adelante.

Además, este apagón es necesario mientras se realizan las mejoras para proteger la integridad del personal de CFE y a la población del Ejido Cibuta.

¿A qué hora será el corte de luz en Cibuta, Nogales?

La información proporcionada por la Comisión Federal de Electricidad señala que el corte de energía en Ejido Cibuta será de las 4:00 am a las 12:00 pm de este domingo 30 de agosto.

Esto quiere decir que el municipio de Ejido Cibuta, Nogales, tendrá interrupción en el servicio de electricidad de unas ocho horas.

Este apagón afectará a viviendas, comercios y usuarios de la comunidad de Nogales, por ello, se recomienda tomar precauciones ante este corte.

Recomendaciones para el apagón en Sonora

Para evitar contratiempos o afectaciones, se recomienda seguir las siguientes medidas antes del corte de luz:

Desconecta aparatos electrónicos

Carga tu teléfono, baterías portátiles y lámparas

Programa tus actividades que requieran el servicio

Toma precauciones si utilizas equipos médicos eléctricos

Evita abrir de forma constante congeladores y/o refrigeradores

Además, debes considerar que el restablecimiento del servicio de luz podría ser gradual derivado de las maniobras.

Si aún no cuentas con servicio tras el periodo de mantenimiento, puedes reportar fallas a la CFE al 071.

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