Actividades y sedes de los PILARES en la alcaldía Iztacalco y cómo hacer el registro

Los Puntos de Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes (PILARES) son lugares diseñados para que los habitantes de las 16 alcaldías de la CDMX realicen actividades deportivas y aprendan oficios, así que si vives en Iztacalco y quieres inscribirte a algún taller, aquí te compartimos todos los detalles.

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¿En dónde están los PILARES de Iztacalco?

En esta demarcación hay 12 sedes de PILARES ubicados en:

Agrícola Pantitlán en Uno s/n , Colonia Agrícola Pantitlán.

Iztaccíhuatl en Calle Playa Erizos s/n 1 , Colonia Reforma Iztaccíhuatl.

Jardines Tecma en Avenida Canal de Tezontle 157 1 , Colonia Jardines Tecma.

José Martí en Juárez 2 , Colonia La Asunción.

La Fortaleza en Oriente 116 y puente San Juan Carbonero s/n, Colonia Cuchilla Ramos Millán, sección Cuchilla.

Mártires del 10 de junio en Eje 4 Sur Avenida Plutarco Elías Calles y Eje 3 Oriente Azúcar s/n, Colonia Granjas México.

Paquita Calvo Zapata en Avenida Lenguas Indígenas s/n, Colonia Carlos Zapata Vela.

Rojo Gómez en Eje 5 Oriente Javier Rojo Gómez y Calzada Ignacio Zaragoza s/n, Colonia Agrícola Oriental.

Santa Anita en Avenida Congreso de la Unión s/n 1 , Colonia N/D

Tezontle en Avenida Canal de Tezontle y Eje 3 Oriente Francisco del Paso y Troncoso s/n, colonia Picos Iztacalco 1B.

Tláloc en Calle 5 Entre Calle Prosperi Eje 4 Oriente Canal, Colonia Agrícola Pantitlán.

¿Qué actividades hay y cómo me registro?

Hay una gran variedad de actividades deportivas como box, taekwondo, acrobacia y atletismo o si prefieres algo más artístico puedes elegir muralismo, cartonería, canto, música, vitrales y dibujo. Pero es importante que tomes en consideración que no todas las actividades están disponibles en todas las sedes así que antes de registrarte verifica.

Para inscribirte debes ingresar a la página de PILARES y crear una cuenta para que te den un folio y así puedas acudir.

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