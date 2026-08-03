¿Cómo saber cuánto se cobrará de FONAC 2026? Detalles según la aportación

El Fondo de Ahorro Capitalizable (FONAC) 2026 está por entregar la liquidación correspondiente a su 37° ciclo de trabajadores de base de la Secretaría de Salud. De acuerdo con el boletín difundido por el Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaria de Salud, el pago deberá realizarse a más tardar durante la primera quincena de agosto de 2026.

La información señala que el ciclo concluyó el15 de julio de 2026 y que la liquidación anual se integra con las aportaciones realizadas por los trabajadores, las contribuciones del Gobierno Federal, el 25% de las cuotas sindicales y los rendimientos generados durante el periodo.

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¿Cuánto recibirán los trabajadores por el FONAC 2026?

¿Cómo saber cuál es el monto final del FONAC 2026? El monto final de las aportaciones acumuladas durante el ciclo; el boletín establece algunos ejemplos para quienes participaron en el periodo ordinario.

Quienes realizaron una aportación de 9 mil 330.81 pesos, recibirán una liquidación de 24 mil 691.58 pesos. En otro caso, una aportación de 9 mil 309.24 pesos corresponde a una liquidación de 24 mil 636.88 pesos, mientras que una aportación de 9 mil 50.40 pesos representa un pago de 23 mil 980.24 pesos.

Para aquellos trabajadores que únicamente participron en el periodo extraordinario de 12 quincenas, el documento señala que una aportación de 4 mil 525.20 pesos daría lugar a una liquidación de 11 mil 702.65 pesos.

¿Cuándo se paga el FONAC 2026?

El sindicato informó que, conforme al artículo Cuadragésimo Quinto del Manual de Lineamientos para la Operación del Fondo, la liquidación deberá cubrirse a más tardar en la primera quincena de agosto de 2026.

El FONAC es un esquema de ahorro voluntario que busca fortalecer la economía de los trabajadores al servicio del Estado mediante aportaciones periódicas y los rendimientos generados.

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