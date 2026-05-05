¡Diviértete a toda velocidad! Ubicación de nueva Utopía con go karts en CDMX

Si buscas un lugar para pasarla bien en familia, con tu pareja o amigos sin gastar de más, no te preocupes, aquí te tenemos una gran opción.

Se trata de la nueva Utopía de las niñas y los niños, que promete convertirse en una gran alternativa para pasar un agradable rato en compañía de tus seres queridos.

Este espacio cuenta con elementos ya vistos en otros espacios de este tipo, como ejercitadores y áreas para prácticas recreativas, pero también cuenta con algunas novedades como alberca y, sin duda, lo que más llama la atención son los go karts.

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¿Dónde está la nueva Utopía de las niñas y los niños?

Si quieres pasar un buen rato en compañía de tus seres queridos, aquí te contamos todo lo que debes saber de esta nueva Utopía de las niñas y los niños.

Este nuevo centro recreativo se ubica en la Ciudad Deportiva Magdalena Mixiuhca, y el acceso directo es por la Puerta 7A. Si tienes contemplado llegar por transporte público, las estaciones del Metro más cercanas son Puebla y Ciudad Deportiva, de la Línea 9.

La dirección completa es: Viaducto Río de la Piedad 6, colonia Granjas México, alcaldía Iztacalco, CDMX.

¿Qué actividades están disponibles en la Utopía de las niñas y los niños?

Estas son las actividades disponibles en la primera etapa de apertura de esta nueva Utopía:

Alberca semiolímpica.

Trotador para correr.

Ejercitadores.

Canchas deportivas.

Auditorio.

Foros al aire libre.

Audiorama.

Pista de go karts.

¿Cuál es el horario de operación de la nueva Utopía?

Esta nueva Utopía tiene un horario de operación de lunes a domingo de 9:00 a 18:00 horas, de lunes a domingo. Recuerda que la entrada es completamente gratuita.

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