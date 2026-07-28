Alberca, talleres de arte y todas las actividades gratis de la UTOPÍA Centli Topilejo

En la CDMX se inauguró la UTOPÍA Centli Topilejo o del Maíz cuyo objetivo es acercar a la comunidad a servicios gratuitos de deporte, salud, cultura y bienestar, cabe mencionar que es el primer complejo de este tipo en la alcaldía Tlalpan.

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¿Qué actividades hay en la UTOPIA Centli Topilejo?

La Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTEI) buscará fortalecer y promover el desarrollo y conocimiento en la UTOPIA Centli a través de diversas actividades. Este lugar contara con un laboratorio de panadería para aprender sobre los procesos bioquímicos que intervienen en la elaboración del pan.

Hay impresoras 3D, aula digital con computadoras y radio comunitaria para difundir las tradiciones, cultura e identidad de la comunidad.

En las instalaciones podrás encontrar actividades y servicios en ejes como salud, deporte, medio ambiente, cultura y recreación. Hay una alberca semiolímpica, banco de semillas, exposición de maíces del suelo de conservación, tienda de la tierra, parque para perros y talleres de arte y cultura.

Hay espacios de rehabilitación con hidroterapia, lavanderías, comedores y áreas deportivas para pádel, skate park y futbol. Cuenta con instalaciones para brindar atención odontológica, ginecología, laboratorios clínicos gratuitos y mastógrafo.

Ubicación y cómo llegar a la UTOPÍA Cetli Topilejo

La UTOPÍA Centli Topilejo se encuentra ubicada en Colorines 255 en el Pueblo de San Miguel Topilejo y cuenta con acceso por Avenida Cruz Blanca y por las calles Clavel y Ayocatitla.

Para llegar en transporte público se recomienda tomar el Metro de la Línea 2 hasta Tasqueña y cambiar al Tren Ligero rumbo al Estadio Azteca. Después debes salir hacia la terminal del RTP y abordar las rutas 123-B o 134-D con dirección a Topilejo. Descender en Arenal y caminar al complejo.

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