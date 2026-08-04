Así aplica el Hoy No Circula en CDMX y Edomex este martes 4 de agosto

Acaba de iniciar el mes y la mejor manera de enfrentarlo es evitando una multa por incumplir el programa Hoy No Circula, el cual sigue vigente en las 16 alcaldías de la Ciudad de México (CDMX) y diversos municipios del Estado de México (Edomex) durante este martes 4 de agosto.

De acuerdo a la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), los vehículos que no pueden circular desde las 05:00 a las 22:00 horas (tiempo local) son:

Engomado rosa

Terminación de placas 7 y 8

Holograma 1 y 2

🌞¡Buen día!

El #HoyNoCircula de este martes 4 de agosto en la #ZMVM es para los vehículos con #EngomadoRosa terminación de placas 7 y 8, holograma 1 y 2.

𝐸𝑥𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 - 𝐡𝐨𝐥𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦𝐚𝐬 𝟎𝟎 𝐲 𝟎 pic.twitter.com/sU1eN3zLse — CAMegalópolis (@CAMegalopolis) August 4, 2026

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Automóviles exentos del Hoy No Circula hoy 4 de agosto

El Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México (CDMX) marca que incumplir con el Hoy No Circula amerita a una multa de más de tres mil pesos; sin embargo, existe vehículos que están exentos de la medida y éstos son:

Carros con holograma 0 y 00

Autos eléctricos e híbridos

Motocicletas

Transporte público y taxis

Unidades de emergencia

Vehículos con Pase Turístico vigente

Vehículos que deben verificar en CDMX durante el mes de agosto

El pasado mes de julio inició la verificación de automóviles para el segundo semestre del año, tanto en la Ciudad de México como en el Estado de México, y continúa durante agosto.

Se trata de un trámite obligatorio, por lo que este mes deben de pasar por ésta los automóviles con engomado amarillo, así como placas 5 y 6, además de aquellos con engomado rosa y placas 7 y 8.

El costo para el trámite en la capital del país es de 756.40 pesos, mientras que en el Edomex depende del holograma, es decir, mil 197 pesos para doble cero, 610 pesos para el cero y 469 pesos para hologramas 1 y 2.

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