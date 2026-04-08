Ubicación de sedes y actividades en los PILARES de la alcaldía Cuauhtémoc
En los PILARES que hay en la capital puedes realizar actividades deportivas, talleres o aprender oficios.
Para que los habitantes de la alcaldía Cuauhtémoc puedan realizar actividades deportivas y talleres gratuitos se crearon los Puntos de Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes (PILARES), aquí te compartimos toda la información por si estás interesado en ingresar.
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¿Cuáles son los PILARES de la alcaldía Cuauhtémoc?
En esta demarcación hay 17 PILARES y se ubican en:
- Atlampa: Cerrada de Cedro 1 , Colonia Atlampa
- Benito Juárez y el liberalismo mexicano: Eje 2 poniente Monterrey 206 , Colonia Roma Norte
- Boleo: Ferrocarril Hidalgo S/N , Colonia Valle Gómez
- Chabacano: Cruce Eje 3 Sur, José Peon Contreras y San Antonio Abad 1 , Colonia Obrera y Algarin
- El hijo del Ahuizote: República de Colombia 42 , Colonia Centro
- Enrique Calderón Alzati: Circuito Interior Melchor Ocampo y Río Tiber s/n, Colonia Cuauhtémoc
- Evangelina Corona: Cerrada Fray Servando Teresa de Mier 24 , Colonia Transito
- Frida Kahlo: Eje Central Lázaro Cárdenas s/n , Colonia Obrera
- Jacobo Árbenz: EJE 1 PONIENTE GUERRERO S/N , Colonia SAN SIMON TOLNAHUAC
- Juan Jacobo Hernández: Glorieta de los Insurgentes s/n , Colonia Juárez
- La equidad: Jesús Carranza 15 , Colonia Morelos
- Parque Abasolo: Eje 1 poniente Guerrero s/n 1 , Colonia N/D
- Ratón Macías: Calle Dr Andrade 401 1 , Colonia Buenos Aires
- Rockdrigo González: República de Perú 88 S/N , Colonia Centro
- San Francisco Tultenco: San Francisco Tultenco 41 , Colonia Paulino Navarro
- SEPI: Nezahualcóyotl 29 , Colonia Centro
- Zona Rosa: Londres 154 , Colonia Juárez
¿Qué actividades hay?
Cabe mencionar que los talleres son para todos los residentes de la capital, no hay límite de edad y te puedes inscribir al que quieras aunque debes identificar en qué sede esta disponible la actividad que te interesa.
Hay ajedrez, box, cartonería, canto, cine, computación taekwondo, vitrales, dibujo, confección textil, acrobacia, animación, atletismo y más.
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