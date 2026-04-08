Ubicación de sedes y actividades en los PILARES de la alcaldía Cuauhtémoc

Para que los habitantes de la alcaldía Cuauhtémoc puedan realizar actividades deportivas y talleres gratuitos se crearon los Puntos de Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes (PILARES), aquí te compartimos toda la información por si estás interesado en ingresar.

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¿Cuáles son los PILARES de la alcaldía Cuauhtémoc?

En esta demarcación hay 17 PILARES y se ubican en:

Atlampa: Cerrada de Cedro 1 , Colonia Atlampa

Benito Juárez y el liberalismo mexicano: Eje 2 poniente Monterrey 206 , Colonia Roma Norte

Boleo: Ferrocarril Hidalgo S/N , Colonia Valle Gómez

Chabacano: Cruce Eje 3 Sur, José Peon Contreras y San Antonio Abad 1 , Colonia Obrera y Algarin

El hijo del Ahuizote: República de Colombia 42 , Colonia Centro

Enrique Calderón Alzati: Circuito Interior Melchor Ocampo y Río Tiber s/n, Colonia Cuauhtémoc

Evangelina Corona: Cerrada Fray Servando Teresa de Mier 24 , Colonia Transito

Frida Kahlo: Eje Central Lázaro Cárdenas s/n , Colonia Obrera

Jacobo Árbenz: EJE 1 PONIENTE GUERRERO S/N , Colonia SAN SIMON TOLNAHUAC

Juan Jacobo Hernández: Glorieta de los Insurgentes s/n , Colonia Juárez

La equidad: Jesús Carranza 15 , Colonia Morelos

Parque Abasolo: Eje 1 poniente Guerrero s/n 1 , Colonia N/D

Ratón Macías: Calle Dr Andrade 401 1 , Colonia Buenos Aires

Rockdrigo González: República de Perú 88 S/N , Colonia Centro

San Francisco Tultenco: San Francisco Tultenco 41 , Colonia Paulino Navarro

SEPI: Nezahualcóyotl 29 , Colonia Centro

Zona Rosa: Londres 154 , Colonia Juárez

¿Qué actividades hay?

Cabe mencionar que los talleres son para todos los residentes de la capital, no hay límite de edad y te puedes inscribir al que quieras aunque debes identificar en qué sede esta disponible la actividad que te interesa.

Hay ajedrez, box, cartonería, canto, cine, computación taekwondo, vitrales, dibujo, confección textil, acrobacia, animación, atletismo y más.