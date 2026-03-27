Frutas y verduras frescas y a bajo costo en UTOPÍA Mixiuhca

Ahorrar es fundamental para cualquier persona y si no quieres gastar de más al momento de comprar tus alimentos, en el punto permanente de Del Campo a la Ciudad en la UTOPÍA Mixiuhca puedes adquirir frutas y verduras a precios bajos.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y mantente informado desde la palma de tu mano.

Del Campo a la Ciudad en UTOPIA Mixiuhca

Para que compres alimentos frescos y sin intermediarios, en UTOPÍA Mixiuhca hay un punto permanente de Del Campo a la Ciudad donde podrás encontrar todo tipo de frutas y verduras, desde limón, piña, chayote, espinaca, lechuga hasta miel y salsas.

El objetivo de este programa es acercar productos frescos del campo directo a tu comunidad apoyando a productores locales y ofreciendo alimentos de calidad y a precios accesibles.

Ubicación y horarios

Del Campo a la Ciudad se encuentra ubicado en la UTOPÍA Mixiuhca en Avenida Viaducto Río de la Piedad, Puerta 7-A frente a la tortillería y tiene un horario de martes a domingo de las 10:00 a las 14:00 horas.

Beneficios de comer frutas y verduras

Las frutas y verduras son esenciales para tener una dieta saludable. En el caso de las verduras otorgan un alto contenido de fibra dietética, vitaminas y minerales. Mientras que las frutas son una rica fuente de calcio, hierro, magnesio y potasio.

Comer frutas y verduras está relacionado con un menor riesgo de muerte muertes prematuras y enfermedades no transmisibles como accidente cerebrovascular y algunos cánceres.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), lo ideal es comer al menos 400 gramos de frutas y verduras al día.