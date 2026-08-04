EN VIVO: Líneas 2, 7, 8 y B del Metro CDMX con retrasos; Línea 1 del Metrobús con altos tiempos de espera hoy 4 de agosto

¿Sientes que vas a llegar tarde? Usuarios en redes sociales reportan retrasos en las líneas 2, 7, 8 y B del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México (CDMX); sin embargo, las autoridades informaron que agilizan la salida de los trenes, aunque en la línea azul los altos tiempos de espera se deben al retiro de un tren

Mientras tanto, en el Metrobús CDMX habría altos tiempos de espera en la línea 1, que corre de Indios Verdes a El Caminero; sin embargo, las autoridades aseguran que las unidades arriban a las estaciones de manera continua.

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Minuto a minuto del Metro y Metrobús CDMX hoy 4 de agosto

Ante estos hechos, aquí te contamos cómo avanzan los principales transportes públicos en la capital del país durante este martes:

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