Hay mala calidad del aire en CDMX; se detectaron partículas contaminantes en el ambiente

La contaminación ambiental es un problema que afecta a las grandes ciudades como la CDMX y por eso se realiza un monitoreo para detectar cuando los índices se elevan y se debe activar la Fase 1 de Contingencia Ambiental y el Doble Hoy No Circula y hoy la calidad del aire es mala.

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¿Cómo está la calidad del aire en CDMX hoy?

De acuerdo con el reporte del Sistema de Monitoreo Atmosférico hoy la calidad del aire en CDMX es mala y el nivel de riesgo es alto porque se detectaron partículas contaminantes PM2.5.

Estas partículas están compuestas por hollín, polvo, metales, sustancias químicas y emisiones de automóviles, camiones y transporte que usa gasolina y diésel. Pueden llegar directo a la sangre y provocar enfermedades como el asma, bronquitis y males cardiacos.

¿Se activará la Fase 1 de Contingencia Ambiental?

Es importante señalar que la Fase 1 de Contingencia Ambiental se activa cuando los niveles de contaminación superan los 150 puntos y se implementa el Doble Hoy No Circula donde se endurecen las restricciones vehiculares, además se limitan las actividades al aire libre entre las 13:00 y las 19:00 horas.

Por ahora no se tiene previsto que se activen estas medidas, pero es importante que te mantengas atento a los avisos de la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) o a la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe).

¿Cómo reducir la contaminación ambiental?

Para reducir los niveles de contaminación ambiental se recomienda clasificar la basura para facilitar su reciclaje, evitar los productos de un solo uso y siempre llevar bolsas reutilizables. Apagar las luces innecesarias y cerrar bien las llaves para evitar el desperdicio. Si usas auto particular lo ideal es afinarlo de forma anual para reducir la emisión de gases tóxicos.

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