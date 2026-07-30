Despojos en CDMX: Así puedes proteger tu casa y evitar perder tu patrimonio

El delito de despojo de inmuebles en la Ciudad de México mantiene en alerta tanto a propietarios como a sus familiares. Durante el primer semestre de este 2026 se registraron en mil 966 denuncias, un incremento del 3.4% respecto al mismo periodo del año anterior, de acuerdo con cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP).

Los casos de despojo ya no se concentran únicamente en zonas periféricas, ya también existen denuncias de ocupaciones ilegales en zonas de alta plusvalía, situación que ha llevado a las autoridades capitalinas a reforzar operativos para recuperar inmuebles y combatir a las redes dedicadas a este delito.

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¿Cómo operan los despojos en CDMX?

Especialistas advierten que quienes como este delito suelen identificar viviendas deshabitadas temporalmente, vigilar a sus propietarios y aprovechar ausencias por vacaciones, hospitalizaciones o cambios de residencia.

Abogados especialiastas en derecho a la vivienda señalan que las principales víctimas suelen ser adultos mayores y personas en situación de vulnerabilidad. En algunos casos, los invasores cambian cerraduras y ocupan el inmueble sin autorización, mientras que en otros, recurren al uso de documentos falsificados o simulaciones de procesos judiciales, lo que complica la recuperación del patrimonio.

¿Qué hacer para proteger tu patrimonio?

El Gabinete contra Despojos de la Ciudad de México recomienda actuar de inmediato si se detecta una ocupación ilegal, además de evitar cualquier confrontación directa. Entre las principales medidas preventivas se destacan:

Revisar periódicamente las escrituras en el Registro Público de la Propiedad

Conservar escrituras, contratos, recibos, fotografías y demás documentos que acrediten la propiedad en un lugar seguro

Presentar una denuncia ante el Ministerio Público en caso de despojo

Buscar asesoría legal especializada, especialmente si existen documentos o juicios de por medio.

Las autoridades tambipen ponen a disposición canales de atención para orientar a las víctimas y dar seguimiento a los casos.

Despojos en CDMX: un delito que preocupa cada vez más

El delito de despojo en muebles está tipificado en el Código Penal de la Ciudad de México y puede castigarse con penas de hasta 11 años de prisión, dependiendo de las circunstancias del caso.

Con el incremento de denuncias y la operación de presuntas redes dedicadas a este delito, especialistas coinciden en que la prevención y la revisión constante de la situación legal de los inmuebles son herramientas claves para proteger el patrimonio familiar.

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